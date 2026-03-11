偉詮電財報／去年EPS 3.02元 第4季賺贏前三季

IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。法人認為，該公司持續有伺服器應用的風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。

偉詮電也公布，擬以資本公積方式，配發去年度每股現金股利2元。

偉詮電去年合併營收為35.68億元，年增15.3％，歸屬母公司業主淨利為5.5億元，年增幅度達99.9％，每股純益為3.02元。該公司去年第4季歸屬母公司業主淨利為2.95億元，賺贏前三季總和，季增43.5％、年增2.52倍，每股純益為1.57元。

散熱風扇馬達驅動IC應用與USB PC晶片是偉詮電兩大業務主力，該公司對於今年營運展望抱持樂觀態度，今年前兩月合併營收達6.96億元，年增逾三成。其近年散熱風扇馬達驅動IC業績受惠於伺服器應用拉動而快速增長，估計今年有望躍居第一大業績來源。