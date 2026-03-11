康舒財報／去年每股純益0.18元 擬以資本公積配息0.8元

電源廠康舒（6282）11日去年財報，去年稅後純益1.52億元，每股純益0.18元，較前年轉虧為盈。公司董事會決議以資本公積配發現金股利0.8元。

康舒去年第4季合併營收91.98億元，年增13%、季增14%，受惠產品組合優化，帶動毛利率提升至26.6%，創單季新高，營業利益3.59億元，季增27%，稅後淨利4.78億元，季增88%，EPS為0.56元。

公司表示，第4季營運成長，主要受惠燃料電池強勁成長，以及AI資料中心電源需求持續擴大，帶動高功率電源產品出貨成長；同時北美電信市場逐步回溫，推升相關電源系統需求。而隨著AI運算與高效能運算（HPC）功率需求持續攀升，高功率密度電源產品與機架電源系統逐步成為公司營運成長重要動能。

康舒董事長暨總經理許介立表示，康舒近年持續推動策略轉型與技術升級，營運逐步展現成果，隨AI算力需求快速擴張，資料中心電力架構正進入新一輪世代轉換，康舒已布局高功率電源與系統整合能力，並持續深耕相關技術與開發，逐步強化康舒在AI資料中心電力架構市場中的關鍵角色。

在產品與技術發展方面，公司近期推出 1MW HVDC（高壓直流）電源系統解決方案，整合 100kW Power Shelf 與備援電池模組（BBU Shelf），並支援 ±400V與800V HVDC輸出架構。相較傳統50V直流供電系統，HVDC架構可有效降低轉換損耗、提升能源效率並簡化散熱設計，為下一世代高功率密度AI資料中心提供更具效率與可靠性的電力解決方案。

展望未來，康舒將持續深化AI資料中心電力解決方案，結合集團全球製造資源與策略夥伴合作，推動高壓直流電源系統與高功率電源產品的規模化應用，進一步強化在AI資料中心基礎設施市場的競爭優勢。