落實ESG與生活科技精神 瑞軒股東會紀念品送「真空壓縮收納袋組」

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

瑞軒（2489）宣布2026年度股東會紀念品為「真空壓縮收納袋組(附抽氣泵)」，以「實用生活 × ESG永續理念」為設計主軸，協助股東提升居家收納效率、節省空間，打造整潔舒適的生活環境。

瑞軒科技表示，隨著ESG理念日益受到企業與社會重視，公司今年特別挑選具有環保、節能與空間效率概念的實用紀念品。透過真空壓縮收納袋，可有效減少衣物與棉被的收納體積，降低居家空間浪費，同時減少收納容器使用量，符合永續生活與資源有效利用的ESG精神。

這次發放的「真空壓縮收納袋組」適用於衣物、棉被與換季物品整理，搭配居家吸塵器即可快速完成抽氣壓縮，不僅操作簡單，更能有效防塵、防潮、防蟲，讓居家收納更輕鬆便利。瑞軒科技指出，希望透過兼具實用與環保理念的紀念品，將企業對生活品質與永續環境的重視傳遞給每一位股東。

瑞軒將於今年5月28日召開股東常會，股票最後買進日為3月25日，凡於該日前持有瑞軒科技股票仟股以上之股東， 均可依規定領取紀念品。持股未滿仟股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，將不予發放紀念品。

股東常會開會通知書預計於4月27日寄發，股東可依開會通知書所載資訊，於指定地點及期間完成領取。

瑞軒表示，公司長期重視股東權益與ESG永續經營，未來也將持續透過企業治理、環境保護及社會責任的實踐，與股東共同創造長期價值。

股東會紀念品 居家收納 瑞軒

