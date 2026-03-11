快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

奇偶財報／去年每股純益6.21元 主要來自業外投資台積電貢獻

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

安控廠奇偶（3356）11日公布去年財報，2025年稅後淨利歸屬於母公司業主4.96億元，淨利率49%，年減20.6%，每股純益（EPS）6.21元。去年度盈餘分配案另於4月提董事會通過。

奇偶去年營收10.18億元，年減15%，奇偶表示，去年受美國對等關稅衝擊，不僅對美關稅調高，也讓各地區出口業績受到挑戰，全年毛利率50％，年增2個百分點；營業利益3,798.7萬元，營益率4%；營業外收入及支出4.9億元，年減7,685.6萬元，主要來自轉投資台積電（2330）的金融評價利益。奇偶今年前兩個月營收1.69億元，年增6%。

產品開發進展方面，奇偶表示，監控軟體方面，今年持續開發的軟體架構主要有包含有中央監控站、影像管理系統軟體、中控管理軟體、以及行動裝置端軟體等多項更新版軟體。在人工智慧軟體方面，今年將開發出第一代AI大語言模型伺服器: GV-AI AGX Server V1.0。在雲端監控軟體及硬體方面， 今年將持續推出的雲端監控架構預計有雲端影像管理軟體、雲端門禁控制、雲端影像分析軟體、及雲端PoE解決方案。

奇偶遇計5月29日召開股東常會，並全面改選七名董事（含獨立董事三席）。

對等關稅 人工智慧 軟體

延伸閱讀

jpp財報／去年大賺逾一個股本 EPS 12.05元創歷史新高

茂綸財報報喜 股價勁揚6% AI 伺服器轉型效益續發酵

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

英業達2025年EPS 2.42元

相關新聞

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

康舒財報／去年每股純益0.18元 擬以資本公積配息0.8元

電源廠康舒（6282）11日去年財報，去年稅後純益1.52億元，每股純益0.18元，較前年轉虧為盈。公司董事會決議以資本公積配發現金股利0.8元。

奇偶財報／去年每股純益6.21元 主要來自業外投資台積電貢獻

安控廠奇偶（3356）11日公布去年財報，2025年稅後淨利歸屬於母公司業主4.96億元，淨利率49%，年減20.6%，每股純益（EPS）6.21元。去年度盈餘分配案另於4月提董事會通過。

台光電財報／去年每股稅後純益衝上41.67元、擬配息25元 今年續衝

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）今日公布第4季財報，受惠於AI關鍵材料需求強勁，單季營收達249.3億元，稅後淨利37.4億元，每股盈餘10.44元，連續四季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。挹注去年每股稅後純益衝上41.67元並擬配息25元。

大摩看好 GB200/300 NVL72 機櫃2月出貨量 按讚三台廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

和碩財報／2025年EPS達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。