奇偶財報／去年每股純益6.21元 主要來自業外投資台積電貢獻

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

2026-03-11 15:16