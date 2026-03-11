奇偶財報／去年每股純益6.21元 主要來自業外投資台積電貢獻
安控廠奇偶（3356）11日公布去年財報，2025年稅後淨利歸屬於母公司業主4.96億元，淨利率49%，年減20.6%，每股純益（EPS）6.21元。去年度盈餘分配案另於4月提董事會通過。
奇偶去年營收10.18億元，年減15%，奇偶表示，去年受美國對等關稅衝擊，不僅對美關稅調高，也讓各地區出口業績受到挑戰，全年毛利率50％，年增2個百分點；營業利益3,798.7萬元，營益率4%；營業外收入及支出4.9億元，年減7,685.6萬元，主要來自轉投資台積電（2330）的金融評價利益。奇偶今年前兩個月營收1.69億元，年增6%。
產品開發進展方面，奇偶表示，監控軟體方面，今年持續開發的軟體架構主要有包含有中央監控站、影像管理系統軟體、中控管理軟體、以及行動裝置端軟體等多項更新版軟體。在人工智慧軟體方面，今年將開發出第一代AI大語言模型伺服器: GV-AI AGX Server V1.0。在雲端監控軟體及硬體方面， 今年將持續推出的雲端監控架構預計有雲端影像管理軟體、雲端門禁控制、雲端影像分析軟體、及雲端PoE解決方案。
奇偶遇計5月29日召開股東常會，並全面改選七名董事（含獨立董事三席）。
