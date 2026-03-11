大摩看好 GB200/300 NVL72 機櫃2月出貨量 按讚三台廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

總產出上看6,500台 但有這個變數

針對2026年2月GB200/300 NVL72機櫃出貨情況，大摩預期主要ODM廠出貨動能持續增溫。最新統計顯示，2月GB200/300機櫃總產出約6,500台，較上月成長約6%。針對ODM廠的偏好依序為緯創、鴻海、廣達。

台廠出貨方面，鴻海2月機櫃出貨量約2,400台，居三大廠之首；緯創約1,400至1,500台；廣達則約1,300至1,400台。整體上，今年AI伺服器機櫃組裝需求仍維持強勁，預估2026年全年出貨量將維持達7萬至8萬台，較2025年約2.9萬台大幅成長逾一倍。

不過，大摩提醒，實際交付至終端客戶的機櫃數量可能略低於上述預估，主因部分統計係將緯創的運算匣（L10）換算為等效機櫃數，尚未完全扣除後續L11階段機櫃組裝與測試所需時間。

緯創：首季出貨量有望突破3,000台

緯創2月營收表現亮眼，月增25%、年增177%。大摩科技產業分析師高燕禾指出，營收月增主要受惠於GB200/300 AI伺服器運算匣出貨優於預期，2月出貨量約相當於1,400至1,500台機櫃，明顯高於1月的900至1,000台水準；此外，子公司緯穎（6669）2月營收亦月增14%至950億元，進一步挹注整體表現。

展望後市，由於緯創今年1至2月累計已出貨約2,400至2,500台機櫃，高燕禾預期，首季機櫃出貨量可望突破3,000台，因此維持「優於大盤」評等、目標價215元。

鴻海：3月出貨量可望月增

鴻海AI伺服器出貨動能穩健。根據大摩調查顯示，鴻海2月GB200機櫃出貨量與1月大致持平，維持在約2,400台水準。

展望後市，高燕禾預期，隨著客戶拉貨動能延續，3月出貨量可望較2月進一步成長，帶動2026年第1季GB200機櫃總出貨量達約8,500台，季增約9%，因此維持「優於大盤」評等、目標價317元。

廣達：AI 伺服器出貨逐步回到正常軌道

廣達2月營月減7%、年增43%。高燕禾分析，營收較上月下滑，主要受到筆記型電腦（NB）出貨減少影響，2月NB出貨量約200萬台，較1月下滑26%；同時，GB200/300機櫃出貨量亦略為回落至約1,300至1,400台，低於1月的1,400至1,500台。

展望後市，高燕禾認為，廣達AI伺服器出貨已逐步回到正常軌道，預估今年第1季機櫃出貨量可達約4,500台。在AI伺服器需求持續擴張帶動下，因此維持「優於大盤」評等、目標價370元。