快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

佳世達推人事新局盼走出12年谷底 去年每股配息1元

中央社／ 記者潘智義台北11日電

液晶顯示器廠佳世達董事長陳其宏今天表示，去年營收不是近年最低點，但獲利卻是近12年最低，為回饋股東，擬每股配發現金股利1元。佳世達並啟動人事新局，強化AI賦能與全球布局醫療及智能方案，盼走出谷底。

佳世達今天舉行線上法人說明會，陳其宏說，去年成績不好有很多原因，今年雖有美國、以色列與伊朗戰爭，仍希望今年從去年底谷回升。

佳世達科技啟動高階人事新布局，由具工業管理、企業管理雙博士及30年跨國企業管理經驗的柯淑芬接掌總經理，借重其在AI賦能及全球營運的能力，原總經理黃漢州升任副董事長。

陳其宏指出，從外部找來具實力經理人出任總經理，盼從去年的獲利谷底回升，今年營收、獲利都拉升到應有水準。

他說，即便去年受國際地緣政治影響，台灣整體經濟仍持續成長，主要還是受惠人工智慧（AI）及半導體產業帶動；可惜佳世達在AI算力部分沒跟上，後續將特別加強這方面的布局，像網通廠明泰的交換器，已跨入1.6T交換器，這是AI機櫃除伺服器以外很重要的零件之一。

在醫療事業部分，他說，明基醫院去年底在香港上市，但股價卻不理想，主因中國「大內捲」；雖然位於中國的明基醫院賺錢，卻受中國整體醫院市場多賠錢影響，股價出現較低的評價，只能等待大環境改變，才能回歸應有的軌道。

除液晶顯示器之外，投影機也是佳世達很重要的產品，陳其宏指出，佳世達生產投影機，以BenQ品牌行銷，是全球第2大品牌；但因面板價格較前幾年大降，便宜的大型液晶顯示器取代投影機應用，造成投影機市場大幅衰退。

佳世達說明，日前董事會通過擬取得高優公司（Above Vantage Limited）的100%股權，本交易完成後，將間接取得東科（Eastech Holding Limited）約35%股權，佳世達藉此投資案跨入聲學高價值產業鏈。

佳世達10日董事會通過2025年財報，2025年合併營收新台幣2079億元，較2024年增加62億元；受惠醫療等高附加價值新事業布局，2025年營業毛利率達16.8%，連續3年突破16%，每股稅後純益（EPS）0.64元，預計配發現金股利1元，股利發放率約156%。

佳世達2025年第4季合併營收522億元，營業毛利89億元，營業淨利6.1億元，稅後純益0.4億元，歸屬於母公司淨利0.5億元，每股盈餘為0.03元。

佳世達表示，因美國關稅變數造成客戶採購決策相對保守，加上匯率波動等因素，影響成長動能，對去年整體獲利表現帶來影響。

佳世達2025年在高附加價值事業展現強勁成長，醫療事業營收首度突破300億元，智能解決方案創歷史新高。展望2026年，佳世達強化AI賦能與全球布局，加速落實高附加價值事業獲利過半的轉型目標。

現金股利 法人說明會 佳世達

延伸閱讀

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

佳世達陳其宏：2025是營運谷底 期望今年營收、獲利都比去年好

佳世達陳其宏：今年將衝刺 AI 伺服器業務 看好營收、獲利優於去年

佳世達財報／2025年每股賺0.64元 擬配發現金股利1元

相關新聞

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

偉詮電財報／去年 EPS 3.02元 第4季賺贏前三季

IC設計廠偉詮電（2436）於11日公布去年財報，每股純益為3.02元，達近四年高點，其中去年第4季賺贏前三季總和。法人認為，該公司持續有伺服器應用的風扇馬達驅動IC業務加持，今年業績表現應可續揚，增幅上看雙位數百分比。

康舒財報／去年每股純益0.18元 擬以資本公積配息0.8元

電源廠康舒（6282）11日去年財報，去年稅後純益1.52億元，每股純益0.18元，較前年轉虧為盈。公司董事會決議以資本公積配發現金股利0.8元。

奇偶財報／去年每股純益6.21元 主要來自業外投資台積電貢獻

安控廠奇偶（3356）11日公布去年財報，2025年稅後淨利歸屬於母公司業主4.96億元，淨利率49%，年減20.6%，每股純益（EPS）6.21元。去年度盈餘分配案另於4月提董事會通過。

台光電財報／去年每股稅後純益衝上41.67元、擬配息25元 今年續衝

銅箔基板（CCL）大廠台光電（2383）今日公布第4季財報，受惠於AI關鍵材料需求強勁，單季營收達249.3億元，稅後淨利37.4億元，每股盈餘10.44元，連續四季每季賺逾一個股本，展現強勁獲利實力。挹注去年每股稅後純益衝上41.67元並擬配息25元。

大摩看好 GB200/300 NVL72 機櫃2月出貨量 按讚三台廠

AI伺服器需求持續升溫，帶動機櫃出貨動能增強。摩根士丹利（大摩）證券指出，2月GB200/300 NVL72機櫃總產出約6,500台，月增約6%。展望全年，預估2026年出貨量將達7萬至8萬台，較去年大幅倍增，按讚緯創（3231）、鴻海（2317）、廣達（2382）三台廠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。