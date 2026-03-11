佳世達推人事新局盼走出12年谷底 去年每股配息1元

液晶顯示器廠佳世達董事長陳其宏今天表示，去年營收不是近年最低點，但獲利卻是近12年最低，為回饋股東，擬每股配發現金股利1元。佳世達並啟動人事新局，強化AI賦能與全球布局醫療及智能方案，盼走出谷底。

佳世達今天舉行線上法人說明會，陳其宏說，去年成績不好有很多原因，今年雖有美國、以色列與伊朗戰爭，仍希望今年從去年底谷回升。

佳世達科技啟動高階人事新布局，由具工業管理、企業管理雙博士及30年跨國企業管理經驗的柯淑芬接掌總經理，借重其在AI賦能及全球營運的能力，原總經理黃漢州升任副董事長。

陳其宏指出，從外部找來具實力經理人出任總經理，盼從去年的獲利谷底回升，今年營收、獲利都拉升到應有水準。

他說，即便去年受國際地緣政治影響，台灣整體經濟仍持續成長，主要還是受惠人工智慧（AI）及半導體產業帶動；可惜佳世達在AI算力部分沒跟上，後續將特別加強這方面的布局，像網通廠明泰的交換器，已跨入1.6T交換器，這是AI機櫃除伺服器以外很重要的零件之一。

在醫療事業部分，他說，明基醫院去年底在香港上市，但股價卻不理想，主因中國「大內捲」；雖然位於中國的明基醫院賺錢，卻受中國整體醫院市場多賠錢影響，股價出現較低的評價，只能等待大環境改變，才能回歸應有的軌道。

除液晶顯示器之外，投影機也是佳世達很重要的產品，陳其宏指出，佳世達生產投影機，以BenQ品牌行銷，是全球第2大品牌；但因面板價格較前幾年大降，便宜的大型液晶顯示器取代投影機應用，造成投影機市場大幅衰退。

佳世達說明，日前董事會通過擬取得高優公司（Above Vantage Limited）的100%股權，本交易完成後，將間接取得東科（Eastech Holding Limited）約35%股權，佳世達藉此投資案跨入聲學高價值產業鏈。

佳世達10日董事會通過2025年財報，2025年合併營收新台幣2079億元，較2024年增加62億元；受惠醫療等高附加價值新事業布局，2025年營業毛利率達16.8%，連續3年突破16%，每股稅後純益（EPS）0.64元，預計配發現金股利1元，股利發放率約156%。

佳世達2025年第4季合併營收522億元，營業毛利89億元，營業淨利6.1億元，稅後純益0.4億元，歸屬於母公司淨利0.5億元，每股盈餘為0.03元。

佳世達表示，因美國關稅變數造成客戶採購決策相對保守，加上匯率波動等因素，影響成長動能，對去年整體獲利表現帶來影響。

佳世達2025年在高附加價值事業展現強勁成長，醫療事業營收首度突破300億元，智能解決方案創歷史新高。展望2026年，佳世達強化AI賦能與全球布局，加速落實高附加價值事業獲利過半的轉型目標。