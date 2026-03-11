邁科財報／去年EPS 4.97元 獲利創新高

邁科（6831）2025年全年營收為37.03億元，年增84.7%、營業毛利8.68億元，年增87.63%，毛利率23.45%、營業利益4.26億元，年增234.38%，營業利益率11.51%、稅後淨利3.01億元，年增183.82%、EPS 4.94元，年增174.44%，皆創下歷史新高水準；成長主因係AI伺服器散熱產品大幅成長，公司去年毛利相對較高的AI相關產品占比超過六成所致。同時，董事會並通過盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利新台幣3元。

邁科2月營收為2.26億元，年增43.88%，雖然2月適逢農曆春節假期，工作天數較少，但公司整體營運規模已比去年放大許多，故營收仍較去年同期成長。

根據調研機構TrendForce統計，北美五大CSP（雲端服務供應商）包括Google、AWS、Meta、Microsoft及Oracle，2026年資本支出總額年增幅高達40%，顯示北美大型CSP對AI基礎建設需求持續升溫。同時，Google與Microsoft擴大採購通用伺服器，以因應推論流量需求。TrendForce預估，2026年全球伺服器出貨量年增12.8%，其中AI伺服器出貨估年增28%以上；ASIC AI伺服器出貨占比更可望逼近28%，攀至近年高峰，供應鏈受惠題材明確。

展望2026年，邁科成長動能仍以AI伺服器相關產品為主，尤其ASIC AI伺服器帶來的拉貨效益最為顯著。市場指出，邁科主要CSP大客戶採用的產品結構以ASIC AI伺服器為大宗，帶動公司2026年AI相關營收占比可望突破七成。除既有高階氣冷散熱產品穩健放量外，液冷散熱產品亦預計於今年下半年開始出貨，液冷產品今年營收占比可望達兩成，成長幅度可觀，有助產品組合優化、推升整體毛利率，進一步帶動全年獲利維持倍數成長態勢。

在產能布局方面，邁科今年資本支出較去年增加接近一倍，主要投入越南新廠建置。新廠定位以供應CSP大客戶需求為核心，後續仍保有擴產空間，可望提升供應鏈彈性與交付能力，強化接單承載度。

邁科連續兩年維持高速成長，關鍵仍在CSP大客戶動能延續。公司長期布局研發，逐步將技術成果商品化並導入量產，獲得大客戶認證後，不僅有助擴大既有客戶滲透率，也更容易取得其他CSP客戶的送樣與測試機會，為第二成長曲線鋪路。法人表示，AI熱潮下，許多公司紛紛加入相關研發的戰局，但除了研發新品外，是否有大型客戶願意採用才是公司營運是否能起飛的重要關鍵；唯有如邁科這一類通過客戶認證並順利出貨、成為CSP合格供應商的公司，研發投入才能有效轉化為營收與獲利的高成長來源。