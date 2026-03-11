快訊

奇鋐去年每股賺49.17元創紀錄 近2年砸320億大擴產

中央社／ 台北11日電

散熱廠奇鋐今天公布2025年業績，去年營收新台幣1396.39億元，年增94.59%；歸屬母公司淨利191.86億元，比2024年大幅成長1.34倍，每股純益達49.17元，大幅度改寫歷史新高紀錄。

奇鋐董事長沈慶行今天出席年度業績說明會，他表示奇鋐投入液冷研發資歷超過10年，終於開花結果，他稱呼2025年為奇鋐的「液冷散熱元年」，且2026年依舊維持強勁成長。

為滿足客戶龐大需求，奇鋐今天提出2026年資本支出計畫，將在越南、中國兩地大擴產，預計今年投入資本支出達150億元。

其中，奇鋐的水冷板（Cold Plate）產能將從2025年底的20萬組，到2026年底增加至100萬組，足足增加5倍；同時間，分歧管（Manifold）產能從每月1000單位，擴充至7000單位，成長7倍；機箱產能也會從每月40萬單位，擴增至60萬單位。

奇鋐預告，2027年資本支出金額將更進一步達到170億元，合計未來2年將投下320億元大擴產。

奇鋐分析，今年主要成長動能來自3大方向，包括核心業務方面，奇鋐為輝達（NVIDIA）在散熱方面的主要合作夥伴，雙方持續緊密合作，已開始討論2027年的方案。

其次是快速崛起的ASIC（特殊應用積體電路）市場，今年下半年開始將成為奇鋐營運的主要驅動力。去年ASIC占奇鋐營收比重約2成至3成，今年持續爬升，估計到2027年，ASIC的占比就會大於由輝達主導的GPU市場。

奇鋐今年第3大動能則是中國AI市場，奇鋐為中國CSP（雲端服務供應商）的主要合作夥伴，雙方共同設計系統架構。

奇鋐表示，不論GPU或ASIC陣營，下世代的AI方案都會導入液冷技術，液冷的市場滲透率將持續提高，預估今年營收、毛利率都可望呈現逐季提升。

