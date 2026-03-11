和碩財報／2025年 EPS 達5.39元 擬配現金股利4元
和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。
和碩2025全年營收1.12兆元，年減0.7%；毛利率3.8%，年減0.3個百分點；營益率1%，年減0.1個百分點。
和碩2025年第4季營收3,195.28億元，季增23.9%，年減2.3%；毛利率4.1%，季減0.1個百分點，年增0.5個百分點；營益率1.4%，季增0.2個百分點，年增0.5個百分點；稅後純益52.67億元，季增15.9%、年增40.9%，每股純益為1.97元。
