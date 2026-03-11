新代去年營收及獲利同寫新高 每股純益達35.12元

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北報導
新代總監黃芳芷（左）及董事長蔡尤鏗。圖／本報資料照片
新代總監黃芳芷（左）及董事長蔡尤鏗。圖／本報資料照片

智慧製造解決方案領導廠商 -新代科技（7750）公布2025年年度財務報告。受惠於市場需求穩健成長、產品組合優化、客戶黏著度高及營運效率提升，公司全年合併營收達新台幣139.6億元，較去年同期顯著增長29.17%；全年毛利率為45.75%。2025年度稅後純益達新台幣22.83億元，每股純益35.12元。整體營收與獲利表現雙雙創下歷史新高，展現公司穩健的成長動能與經營實力。

2025年新代科技展現出強勁的成長韌性。受惠於CNC控制系統需求增加、伺服產品銷售持續成長，以及智慧製造解決方案導入帶動整體市場需求，公司憑藉深厚的技術實力，在兩岸市場續創銷售佳績，穩居行業領先地位。同時，海外市場的戰略布局亦逐步展現成果，成為未來重要的成長動能。續此勢頭，公司將積極推進海外商機開發並同步擴大全球生產規劃，在開拓多元成長引擎的同時建立彈性且穩定的供應體系。

此外，隨著產業轉型升級，新代科技高階產品的銷售佔比持續提升，反映出客戶對於AI智慧製造願景的高度認同。公司透過導入AIoT、可視化數據與數位孿生技術，賦予生產加工更強的感知與即時分析能力；同時發揮自研垂直整合優勢，在技術與產品開發上建立更具彈性的組合能力，降低對外依賴風險，確保整體生產模式高度靈活。另一方面，新代集團亦持續推動精實生產、建置自動化生產單元並導入機械手臂製造，同步強化供應鏈整合，以全面提升品質、成本與交期的競爭力。

面對全球製造業日益激烈的競爭態勢，新代科技將以「韌性製造、智慧領航」為核心戰略，全面強化營運效益，持續加大研發投入，推動AI × 智慧製造 × 機器人深度融合，積極發展AI智慧控制器、智慧機器人電控平台、工業互聯網與雲端平台，以及智慧工廠整體解決方案。同時，新代科技也將建立完善的智慧系統服務網，以韌性營運思維推動全球布局，協助全球製造業客戶提升生產效率與競爭力。在持續創造更具產能效益的解決方案之下，公司期望實現客戶價值提升、投資者獲利與企業永續成長的三贏局面，為未來發展奠定穩健基礎。

