聽新聞
0:00 / 0:00
現觀科財報／去年 EPS 1.87元 今年業績有望大爆發
現觀科（6906）於11日公告去年財報，2025年合併營收達3.5億元，年減11.6%；歸屬於母公司業主淨利0.6億元，年減48.7%；每股盈餘（EPS）為1.87元。第4季營收1.2億元，季增46.9%，年減18.5%；歸屬於母公司業主淨利0.43億元，季增138.9%，年減31.8%；每股盈餘（EPS）為1.31元。
公司表示，去年由於關稅及稅率的關係，北美客戶將訂單拆分，導致去年營運衰退，不過剩餘訂單將在今年交付認列，占整筆訂單一半以上的比例。同時今年還拿下了歐洲客戶，目前已持續在出貨，將會陸續認列貢獻營收。而最值得期待的是中東客戶，去年也在關稅影響下，延緩了原先訂單，不過今年預計將會大幅擴張，貢獻大量營收。公司預期今年將有機會達雙位數成長，並朝著創新高邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。