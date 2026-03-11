快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

現觀科財報／去年 EPS 1.87元 今年業績有望大爆發

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

現觀科（6906）於11日公告去年財報，2025年合併營收達3.5億元，年減11.6%；歸屬於母公司業主淨利0.6億元，年減48.7%；每股盈餘（EPS）為1.87元。第4季營收1.2億元，季增46.9%，年減18.5%；歸屬於母公司業主淨利0.43億元，季增138.9%，年減31.8%；每股盈餘（EPS）為1.31元。

公司表示，去年由於關稅及稅率的關係，北美客戶將訂單拆分，導致去年營運衰退，不過剩餘訂單將在今年交付認列，占整筆訂單一半以上的比例。同時今年還拿下了歐洲客戶，目前已持續在出貨，將會陸續認列貢獻營收。而最值得期待的是中東客戶，去年也在關稅影響下，延緩了原先訂單，不過今年預計將會大幅擴張，貢獻大量營收。公司預期今年將有機會達雙位數成長，並朝著創新高邁進。

客戶 營收 財報

延伸閱讀

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

英業達2025年EPS 2.42元

佳世達財報／2025年每股賺0.64元 擬配發現金股利1元

相關新聞

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

和碩財報／2025年 EPS 達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

現觀科財報／去年 EPS 1.87元 今年業績有望大爆發

現觀科（6906）於11日公告去年財報，2025年合併營收達3.5億元，年減11.6%；歸屬於母公司業主淨利0.6億元，年減48.7%；每股盈餘（EPS）為1.87元。第4季營收1.2億元，季增46.9%，年減18.5%；歸屬於母公司業主淨利0.43億元，季增138.9%，年減31.8%；每股盈餘（EPS）為1.31元。

南亞財報／2025年 EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

南亞（1303）董事會11日通過2025年財報，全年稅後純益約45.2億元、年增35.2%，每股稅後純益（EPS）0.57元，也高於2024年EPS的0.42元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配息0.8元，依11日收盤價82.4元計算，現金殖利率0.9%。

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

高科技材料設備供應商華立（3010）11日董事會通過2025年財報，全年合併稅後淨利26億元，每股稅後純益8.84元。受惠人工智慧應用快速擴展，AI伺服器、高效能運算與先進半導體需求持續增溫，帶動半導體、電子材料及設備供應鏈維持穩健成長。此一趨勢延續至今年，華立前兩月累計營收創歷史新高，2月營收亦在春節工作天數減少下，仍創同期新高，顯示終端需求動能強勁。

群創百萬張巨量鎖漲停30.3元！三大利多加持 還有逾13萬張買單在線等

群創（3481）11日盤中噴出逾109萬張巨量奪下台股人氣王，股價直奔30.3元漲停鎖死！除了超額配息1元、處分廠房給南茂外，日前傳群創成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單，在「以光代銅」轉型潮下，從面板大廠搖身一變成為AI光通訊一員。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。