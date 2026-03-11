快訊

南亞財報／2025年 EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

南亞（1303）董事會11日通過2025年財報，全年稅後純益約45.2億元、年增35.2%，每股稅後純益（EPS）0.57元，也高於2024年EPS的0.42元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配息0.8元，依11日收盤價82.4元計算，現金殖利率0.9%。

此外，南亞為了充實營運資金、強化財務結構，董事會也決議於今年內處分部分南亞科技（2408）、與南亞電路板（8046）持股，以活化資產並提升資金運用效率，依11日收盤人買推估，處分金額合計約169.6億元。

南亞公告指出，董事會通過處分南亞科技普通股案。依決議內容，南亞將於2026年3月12日至12月31日期間，視市場狀況分批出售南亞科技普通股3,098萬6,000股。以3月11日收盤價每股254元估算，交易總金額約78.7億元，預計處分利益約63.62億元。

南亞董事會也通過處分南亞電路板普通股案，規劃於同樣期間內出售南亞電路板普通股1,938萬5,000股。依3月11日收盤價每股470.5元估算，交易總金額約91.2億元。南亞電路板為南亞公司子公司，此次出售將依市場狀況執行，實際交易價格仍需視屆時市場價格而定。

針對今年營運展望，南亞日前說明，自3月起下游陸續開工，工作天數恢復，加上電子材料市況熱絡，預估3月營收將較1月及2月成長；第1季營收將較2025年第4季暨去年同期增加，第2季也會較第1季營收成長。

南亞認為，第1季營收較上季及去年同期成長，主要是來自電子材料及ABF、PP載板等產品的貢獻。隨著人工智慧應用技術快速發展，AI伺服器及高效能運算（HPC）需求強勁，銅箔基板、銅箔及玻纖（紗）布、載板等產品價量齊揚，營收增加。

到了第2季，隨著AI應用快速成長，加深中高階材料短缺情況，及銅價維持高檔，使市況相當熱絡，南亞具有完整上下游的中高階材料垂直整合，隨著市場需求提升，產銷量提高，各項產品營收攀升。另外在聚酯瓶用粒方面，第2季同樣因旺季來臨，聚酯產品營收成長；化工產品也將受惠國際政經情勢影響，原油價格上漲，推動化工產品行情上揚，營收略增。

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

台化四度處分南亞科股

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

和碩財報／2025年 EPS 達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

現觀科財報／去年 EPS 1.87元 今年業績有望大爆發

現觀科（6906）於11日公告去年財報，2025年合併營收達3.5億元，年減11.6%；歸屬於母公司業主淨利0.6億元，年減48.7%；每股盈餘（EPS）為1.87元。第4季營收1.2億元，季增46.9%，年減18.5%；歸屬於母公司業主淨利0.43億元，季增138.9%，年減31.8%；每股盈餘（EPS）為1.31元。

南亞財報／2025年 EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

南亞（1303）董事會11日通過2025年財報，全年稅後純益約45.2億元、年增35.2%，每股稅後純益（EPS）0.57元，也高於2024年EPS的0.42元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配息0.8元，依11日收盤價82.4元計算，現金殖利率0.9%。

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

高科技材料設備供應商華立（3010）11日董事會通過2025年財報，全年合併稅後淨利26億元，每股稅後純益8.84元。受惠人工智慧應用快速擴展，AI伺服器、高效能運算與先進半導體需求持續增溫，帶動半導體、電子材料及設備供應鏈維持穩健成長。此一趨勢延續至今年，華立前兩月累計營收創歷史新高，2月營收亦在春節工作天數減少下，仍創同期新高，顯示終端需求動能強勁。

群創百萬張巨量鎖漲停30.3元！三大利多加持 還有逾13萬張買單在線等

群創（3481）11日盤中噴出逾109萬張巨量奪下台股人氣王，股價直奔30.3元漲停鎖死！除了超額配息1元、處分廠房給南茂外，日前傳群創成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單，在「以光代銅」轉型潮下，從面板大廠搖身一變成為AI光通訊一員。

