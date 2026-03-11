宏正每股配發2.5元現金股利 累計2025年盈餘分配3.5元、分配率破百

宏正（6277）自動科技2025年每股純益3.08元，董事會通過分配2025年第4季股利，每股配發2.5元現金股利，累計2025年共配發3.5元現金股利，盈餘分配率高達113.6%。

宏正2025年已經通過第2季盈餘分配，每股配發1元，加計第4季盈餘分配的2.5元，累計2025年度盈餘分配每股配發3.5元現金股利，盈餘分配率高達113.6%。宏正今日上漲1.8元，收60.2元，現金殖利率5.8%。

累計宏正2025年營收49.19億元，年減1.5%，毛利率58.6%，歸屬母公司業主淨利3.68億元，年減25.7%，每股純益3.08元。

宏正是全球資訊（IT）暨專業影音（Professional AV）設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案廠商。

宏正資深副總林勇達認為，未來AI基建高密度化、控制室智慧可視化以及桌面共享跨平台應用成趨勢，2026年更將是AI科技硬體爆發式成長的關鍵轉捩點，全球AI布建市場進入百家爭鳴期。

看準AI趨勢商機，宏正進軍AI伺服器高階機房解決方案，打造ORV3機櫃產品，近端機房管理、遠端機房管理以及智慧型三相電源解決方案，掌握KVM遠近管理的核心控制力強，敏捷供應鏈以及全方位機房整合，打造完整AI機房管理解決方案，宏正表示，已經打入環境測試設備製造業、網通設備製造業、汽車產業機房建置、半導體設計業、國際及應用研究機構。

宏正觀察，2025年市場以高階AI需求為主，但越來越多中大型企業思考AI布局，為了保護自家資料，邁向自建AI算力的趨勢，將是宏正的一大機會。

此外，宏正從研發到防禦的全方位布局，以超過 600 項專利構築全球競爭韌性，深化專利治理展現永續韌性。