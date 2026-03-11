快訊

宏正每股配發2.5元現金股利 累計2025年盈餘分配3.5元、分配率破百

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

宏正（6277）自動科技2025年每股純益3.08元，董事會通過分配2025年第4季股利，每股配發2.5元現金股利，累計2025年共配發3.5元現金股利，盈餘分配率高達113.6%。

宏正2025年已經通過第2季盈餘分配，每股配發1元，加計第4季盈餘分配的2.5元，累計2025年度盈餘分配每股配發3.5元現金股利，盈餘分配率高達113.6%。宏正今日上漲1.8元，收60.2元，現金殖利率5.8%。

累計宏正2025年營收49.19億元，年減1.5%，毛利率58.6%，歸屬母公司業主淨利3.68億元，年減25.7%，每股純益3.08元。

宏正是全球資訊（IT）暨專業影音（Professional AV）設備連接管理方案與智慧製造及物聯網方案廠商。

宏正資深副總林勇達認為，未來AI基建高密度化、控制室智慧可視化以及桌面共享跨平台應用成趨勢，2026年更將是AI科技硬體爆發式成長的關鍵轉捩點，全球AI布建市場進入百家爭鳴期。

看準AI趨勢商機，宏正進軍AI伺服器高階機房解決方案，打造ORV3機櫃產品，近端機房管理、遠端機房管理以及智慧型三相電源解決方案，掌握KVM遠近管理的核心控制力強，敏捷供應鏈以及全方位機房整合，打造完整AI機房管理解決方案，宏正表示，已經打入環境測試設備製造業、網通設備製造業、汽車產業機房建置、半導體設計業、國際及應用研究機構。

宏正觀察，2025年市場以高階AI需求為主，但越來越多中大型企業思考AI布局，為了保護自家資料，邁向自建AI算力的趨勢，將是宏正的一大機會。

此外，宏正從研發到防禦的全方位布局，以超過 600 項專利構築全球競爭韌性，深化專利治理展現永續韌性。

宏正 每股純益 現金股利

相關新聞

史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

和碩財報／2025年 EPS 達5.39元 擬配現金股利4元

和碩（4938）11日舉行法說會，公布2025年財報，稅後純益144.03億元，年減14.7%，每股純益為5.39元。此外，和碩董事會通過擬配發現金股利4元，以11日收盤價70.1元計算，現金殖利率約為5.71%。

現觀科財報／去年 EPS 1.87元 今年業績有望大爆發

現觀科（6906）於11日公告去年財報，2025年合併營收達3.5億元，年減11.6%；歸屬於母公司業主淨利0.6億元，年減48.7%；每股盈餘（EPS）為1.87元。第4季營收1.2億元，季增46.9%，年減18.5%；歸屬於母公司業主淨利0.43億元，季增138.9%，年減31.8%；每股盈餘（EPS）為1.31元。

南亞財報／2025年 EPS 0.57元、擬配息0.8元 將處分南亞科、南電持股

南亞（1303）董事會11日通過2025年財報，全年稅後純益約45.2億元、年增35.2%，每股稅後純益（EPS）0.57元，也高於2024年EPS的0.42元。董事會並通過去年度盈餘分配案，每股擬超額配息0.8元，依11日收盤價82.4元計算，現金殖利率0.9%。

華立財報／去年每股稅後純益8.84元、擬配息5.3元 高階材料旺

高科技材料設備供應商華立（3010）11日董事會通過2025年財報，全年合併稅後淨利26億元，每股稅後純益8.84元。受惠人工智慧應用快速擴展，AI伺服器、高效能運算與先進半導體需求持續增溫，帶動半導體、電子材料及設備供應鏈維持穩健成長。此一趨勢延續至今年，華立前兩月累計營收創歷史新高，2月營收亦在春節工作天數減少下，仍創同期新高，顯示終端需求動能強勁。

群創百萬張巨量鎖漲停30.3元！三大利多加持 還有逾13萬張買單在線等

群創（3481）11日盤中噴出逾109萬張巨量奪下台股人氣王，股價直奔30.3元漲停鎖死！除了超額配息1元、處分廠房給南茂外，日前傳群創成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單，在「以光代銅」轉型潮下，從面板大廠搖身一變成為AI光通訊一員。

