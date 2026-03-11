史上單日賺最兇！台積電收1940元大漲90元 創收盤最高上漲金額

台股11日收34,119.19點，狂飆1,342.32點，為史上收盤第二大漲點，權王台積電（2330）也創紀錄，終場收在1,940元，上漲90元，寫史上收盤最高上漲金額紀錄，等同於昨天買進的人，是史上單日賺最大的人。

台積電2月合併營收雖月減20.83%，降至3,176.57億元，但年增22.17%，仍是歷年最強2月，11日股價開高走高，以1,885元開出，一度衝達1,950元， 上漲100元，上漲金額為史上盤中第二高，最後一盤爆4,485張買單，以1,940元收盤，上漲90元，市值回到50兆3,090億元。

台積電單日大漲90元，上漲金額為史上收盤最高，影響大盤指數約758點；換句話說，以收盤價來看，昨天進場買台積電的單日獲利也是史上最賺，1張就賺9萬元；若以單日上漲金額來看，第二名則是今年1月5日收盤上漲85元。

台積電大漲，台股指數也創紀錄，早盤以33,128.49點開高後走高，一度衝達34,218.66點，上漲1,446.79點，為史上盤中第三大漲點，終場收在34,114.19點，上漲1,342.32點，漲幅4.1%，為史上收盤第二大漲點。

台積電2月合併營收3,176.57億元，為歷來最強2月；累計今年前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積電預估，本季美元營收約346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。