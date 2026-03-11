快訊

強茂財報報喜 早盤亮燈漲停鎖住91.8元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

二極體與功率元件龍頭廠強茂（2481）10日公布去年財報後，市場買盤11日早盤即明顯湧入，股價開高走強後迅速亮燈漲停，來到91.8元，成交量同步放大，反映資金對其獲利成績單與後續營運展望轉趨正面。強茂去年第4季與全年獲利同步較前一年改善，毛利率與營益率也維持升勢，成為今日股價強攻的重要支撐。

就單季表現來看，強茂2025年第4季合併營收33.5億元，季增2.5%、年增11.3%；毛利率32.7%，季增1.4個百分點、年增1.6個百分點；營益率7.8%，季減0.7個百分點、年增1.6個百分點。獲利方面，第4季歸屬母公司業主稅後純益3.6億元，季增18.6%、年增76%，單季每股純益0.94元，顯示在產品組合與成本控管帶動下，單季獲利動能明顯轉強。

若以全年來看，強茂2025年合併營收130.9億元，年增4.4%；毛利率31.3%，年增2.6個百分點；營益率8.5%，年增2個百分點；歸屬母公司業主稅後純益11.9億元，年增29.7%，每股純益3.12元。從全年數據觀察，強茂不僅營收恢復成長，獲利成長幅度更優於營收，反映公司近年持續朝高毛利應用與產品結構優化調整，成效已逐步顯現。

展望後市，市場看好強茂今年營運仍有續強空間，主因包括AI伺服器相關電源升級需求擴大、產品切入CSP與ASIC伺服器供應鏈，以及車用、工控等高附加價值應用占比持續提升；法人並認為，2026年將是強茂產品組合優化與毛利率回升的關鍵一年，在車用占比拉高、工控需求回溫與高階元件導入下，營運有機會邁向下一波成長周期。

