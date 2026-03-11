群創百萬張巨量鎖漲停30.3元！三大利多加持 還有逾13萬張買單在線等

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

群創（3481）11日盤中噴出逾109萬張巨量奪下台股人氣王，股價直奔30.3元漲停鎖死！除了超額配息1元、處分廠房給南茂外，日前傳群創成功奪下輝達（NVIDIA）與Google的光通訊關鍵元件Shuffle Box代工大單，在「以光代銅」轉型潮下，從面板大廠搖身一變成為AI光通訊一員。

面板大廠群創今日多頭集結！在資金瘋狂湧入下，開盤不到2個小時，成交量便突破100萬張大關，穩坐台股成交量冠軍。股價強勢衝上漲停板30.3元，且漲停價位仍有超過13萬張買單在排隊，成交值突破320億元。強大買氣同步帶動友達（2409）、彩晶（6116）連袂勁揚，面板族群儼然成為今日台股最吸金的焦點。

市場目光今日高度聚焦於群創的轉型「含金量」。據悉，隨輝達Vera Rubin平台全面推動「以光代銅」，既有供應鏈產能難以負荷，訂單外溢至擁有龐大組裝空間的群創竹南廠。群創成功奪下單價高達6,000至8,000美元的光纖分配盒（Shuffle Box）代工大單，利潤遠超傳統面板。此外，群創也加入由台積電、日月光發起的矽光子產業聯盟，利用大尺寸基板技術整合光學引擎與算力晶片，並透過轉投資元澄、先發電光，以及與康寧合作光通道領域，布局AI核心。

除了技術上的華麗轉身，群創資產活化與配息政策同樣吸睛。群創10日公告將南科模組廠以8.8億元出售予南茂，預計處分利益達6.59億元。另，儘管2025年每股純益僅0.03元，但董事會展現誠意，擬以資本公積加碼，合計每股「超額配息」1元現金股利，將於5月27日股東常會討論。

即便鴻海近期處分群創約8.6萬張持股實現投資利益，但群創今日以百萬張成交量強勢消化賣壓。法人分析，群創前2月累計營收416.8億元，年增12.1%，加上扇出型面板級封裝（FOPLP）與SpaceX低軌衛星供應鏈的實質貢獻，群創已非單純的面板廠。在「超額配息、輝達光通訊訂單、資產活化」三大利多共振下，群創展現超級吸金力。

展望後市，群創持續推動轉型與新領域布局，半導體封裝、光通訊及太空應用均開始貢獻訂單，加上面板需求回溫與資金回流，高價股族群氣勢強勁，股價爆量漲停也象徵資本市場對其轉型題材的高度期待。

