積極擴產反映需求強勁 法人調升這檔台積電大聯盟目標價逾三成

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

中砂（1560）在鑽石碟（DBU）及再生晶圓（SBU）擴產進度提前，反映領先晶圓代工客戶的強勁擴產需求，及潛在獲利上修空間。法人看好，今明年營運成長動能仍然強勁，調升目標價逾三成幅度。

大型本國投顧分析，中砂積極的擴產計畫暗示今年將再次迎來強勁成長，預估鑽石碟月產能將於今年第2至第3季由目前的5萬顆擴至6萬顆，較原先進度提前3至6個月。

法人評估中砂可能上修中國大陸產能擴充計畫，預期2026年底前中國廠月產能將達1萬顆。同時，美國IDM客戶需求亦有望帶來額外上修空間，預估再生晶圓月產能今年上半年前將自目前33萬片擴增至40萬片，進度同樣提前3個月。

受惠積極擴產及產品組合優化推升產品單價，法人預估中砂2026年DBU、SBU營收將分別年增32.8%及25%；砂輪事業部（ABU）相對穩定，預期營收將年增5%至10%。

此外，中砂爭取美系IDM客戶取得正面進展，有機會為DBU挹注額外成長動能。法人預估DBU營收占比將自2025年的31%，分別提升至2026年、2027年的33%及36%，因DBU毛利率遠高於公司平均，將利於毛利率改善。

法人指出，晶圓代工大廠客戶的積極擴產仍是中砂主要成長動能，預估N2月產能將自目前的4萬片，擴增至2026年底的8至10萬片，並於2027年達12萬片。

營收 中砂 晶圓代工

相關新聞

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

伺服板龍頭供應商金像電（2368）10日公布亮眼財報，去年躍居PCB每股獲利王，金像電今年營運續看旺，11日股價也漲停慶祝，早盤攻上898元，上漲81元。

華碩伺服器維持強勁成長 股價漲停鎖死

華碩（2357）10日舉辦法說會，表示今年AI伺服器仍會維持強勁成長，第1季預計季增50-100%，年增則將會達到4-5倍的成長，成長幅度驚人，今天也因此獲大量買盤湧入，於10點左右股價便強攻漲停，小小震盪過後便亮燈鎖死，漲停價584元，上漲53元，漲幅9.98%。

三星驚爆罷工！記憶體掀漲停潮 宜鼎鎖漲停995元搶當族群「第二千金」

三星恐爆發史上最大規模罷工，引燃記憶體市場搶貨潮！華強北最新報價DDR4顆粒勁揚15%，模組更飆漲30%。台廠南亞科（2408）2月獲利單月抵1年，宜鼎（5289）則憑藉AI與工業電腦需求邁向千元大關，記憶體多頭火力全開。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

