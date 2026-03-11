積極擴產反映需求強勁 法人調升這檔台積電大聯盟目標價逾三成

中砂（1560）在鑽石碟（DBU）及再生晶圓（SBU）擴產進度提前，反映領先晶圓代工客戶的強勁擴產需求，及潛在獲利上修空間。法人看好，今明年營運成長動能仍然強勁，調升目標價逾三成幅度。

大型本國投顧分析，中砂積極的擴產計畫暗示今年將再次迎來強勁成長，預估鑽石碟月產能將於今年第2至第3季由目前的5萬顆擴至6萬顆，較原先進度提前3至6個月。

法人評估中砂可能上修中國大陸產能擴充計畫，預期2026年底前中國廠月產能將達1萬顆。同時，美國IDM客戶需求亦有望帶來額外上修空間，預估再生晶圓月產能今年上半年前將自目前33萬片擴增至40萬片，進度同樣提前3個月。

受惠積極擴產及產品組合優化推升產品單價，法人預估中砂2026年DBU、SBU營收將分別年增32.8%及25%；砂輪事業部（ABU）相對穩定，預期營收將年增5%至10%。

此外，中砂爭取美系IDM客戶取得正面進展，有機會為DBU挹注額外成長動能。法人預估DBU營收占比將自2025年的31%，分別提升至2026年、2027年的33%及36%，因DBU毛利率遠高於公司平均，將利於毛利率改善。

法人指出，晶圓代工大廠客戶的積極擴產仍是中砂主要成長動能，預估N2月產能將自目前的4萬片，擴增至2026年底的8至10萬片，並於2027年達12萬片。