和椿財報／2025年稅後純益1.7億元、年減1.6% EPS 2.08元

和椿（6215）10日公布2025年財報，全年合併營收為24.96億元，年增50.1％，稅後純益為1.7億元，每股純益（EPS）2.08元，年減率分別為1.6％、1.4％。

和椿董事會同步決議通過2025年擬配發每股現金股利新台幣1.0元，配發率達48.1％，以3月10日收盤價107.5元計算，現金殖利率約為0.93％。

和椿2025年第4季合併營收為7.02億元，季減0.4％、年增25.6％，歸屬於母公司稅後淨利為0.67億元，季增28.9％、年增35.2％，EPS 0.81元，季增28.57％、年增37.3％。

和椿表示，三大事業部2025年全年業績比重分別為自動化零件38.1％、設備與模組50.8％、機器人及其他11.1％，其中，「設備與模組」、「機器人及其他」之事業，其受惠於AI伺服器與高階PCB擴產、半導體與電子業資本支出回溫、東南亞轉單與建廠效應等，帶動客戶的拉貨力道明顯放大，年增率分別為82.8％、192.5％，貢獻2025年全年毛利率、營業利益率、稅後歸屬於母公司淨利率分別為24.9％、7.6％、6.9％。

和椿於3月10日公告2026年2月合併營收為新台幣2.06億元，累計2026年1至2月合併營收為新台幣4.62億元，分別較去年同期大幅成長51.23％、66.34％，儘管農曆春節、228連假期間，工作天數減少影響單月營收呈波動之情形，但隨著良好訂單能見度與穩健的拉貨力道，助力公司首季整體營運呈現「淡季不淡」的火熱格局。

觀察近年來全球工業市場正經歷由傳統自動化向「AI智慧製造」的典範轉移。隨著輝達(NVIDIA)等科技巨頭大力推進AI機器人與數位孿生技術，人形機器人、自主移動機器人(AMR)與協作型機器人的應用正快速落地。和椿作為深耕AI與機器人自動化解決方案多年的專家，精準踩在這一波產業爆發的浪頭上。為確保在激烈的技術競爭中保持領先，和椿每年堅守保持2％至4％的研發比例，持續投入新技術與新產品的開發。

在產品佈局上，和椿在具有邊緣運算能力與機器視覺技術的搬運機器人本體加以改造，透過加值配件，滿足更多場域應用的需求與痛點。同時，在機器人本體之外，也積極投入周邊設備的研發，讓AI機器人能切入更廣的產業應用。和椿亦透過持續的研發升級，打入高階智造供應鏈，從單純的「零組件供應商」成功轉型為「AI智慧機器人整合解決方案提供者」。

展望2026年，和椿對於整體營運持審慎樂觀看法。和椿緊抓「AI+智慧製造」大趨勢，將業務拓展下一步聚焦在綠色製造、高附加價值市場，並加速機器人產業鏈落地應用，全力搶攻機器人產業高速成長的動能，助力公司整體營運更上一層樓。

和椿指出，和椿持續憑藉其在自動化領域的深厚底蘊，建立 AI 團隊，結合既有半導體與電子製造客戶的示範工廠場景資料庫，推動機器人在實際工業環境中的模擬與學習，並針對台商與跨國企業在東南亞、中北美地區的產能轉移，強化海外據點的技術支援與整合能力，掌握AI機器人與智慧製造的雙重產業順風車，2026年營運表現可望在「新產品、新市場、新應用」的帶動下，持續挑戰歷史新高。