AI 機櫃專案熱賣 宏正2月創史上同期最旺

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

AI 機櫃專案熱賣 宏正2月創史上同期最旺

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

宏正自動科技（6277）近年切入機櫃業務，受惠AI需求持續增溫，機櫃業務受惠AI機房需求，推升台灣市場專案貢獻營收持續成長，2月營收創下史上同期最旺。

宏正2月合併營收4.1億元，較去年同期成長10.91%，月減6.3%，創歷史同期新高，全年合併營收自結數8.48億元，較去年同期成長11.87%。

宏正表示，2月營收較去年同期營收成長，主係機櫃業務受惠AI機房專案挹注，帶動台灣市場累積營收年成長27.34%，致115年2月合併營收達歷史新高，期待成長態勢持續，帶動2026年營收成長。

依產品別區分，宏正2月來自IT架構管理解決方案年增10.07%、專業影音產品年增1.36%、USB周邊設備年增6.12%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長8.16%、亞洲較去年同期成長4.48%、美洲較去年同期成長47.13%。

累積前2月營收，宏正來自IT架構管理解決方案年增13%、專業影音產品年增1.24%、USB周邊設備年增24%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加16.64%、亞洲較去年同期增加10.02%、美洲較去年同期增加15.19%。

相關新聞

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

伺服板龍頭供應商金像電（2368）10日公布亮眼財報，去年躍居PCB每股獲利王，金像電今年營運續看旺，11日股價也漲停慶祝，早盤攻上898元，上漲81元。

華碩伺服器維持強勁成長 股價漲停鎖死

華碩（2357）10日舉辦法說會，表示今年AI伺服器仍會維持強勁成長，第1季預計季增50-100%，年增則將會達到4-5倍的成長，成長幅度驚人，今天也因此獲大量買盤湧入，於10點左右股價便強攻漲停，小小震盪過後便亮燈鎖死，漲停價584元，上漲53元，漲幅9.98%。

三星驚爆罷工！記憶體掀漲停潮 宜鼎鎖漲停995元搶當族群「第二千金」

三星恐爆發史上最大規模罷工，引燃記憶體市場搶貨潮！華強北最新報價DDR4顆粒勁揚15%，模組更飆漲30%。台廠南亞科（2408）2月獲利單月抵1年，宜鼎（5289）則憑藉AI與工業電腦需求邁向千元大關，記憶體多頭火力全開。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

