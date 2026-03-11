聽新聞
AI 機櫃專案熱賣 宏正2月創史上同期最旺
宏正自動科技（6277）近年切入機櫃業務，受惠AI需求持續增溫，機櫃業務受惠AI機房需求，推升台灣市場專案貢獻營收持續成長，2月營收創下史上同期最旺。
宏正2月合併營收4.1億元，較去年同期成長10.91%，月減6.3%，創歷史同期新高，全年合併營收自結數8.48億元，較去年同期成長11.87%。
宏正表示，2月營收較去年同期營收成長，主係機櫃業務受惠AI機房專案挹注，帶動台灣市場累積營收年成長27.34%，致115年2月合併營收達歷史新高，期待成長態勢持續，帶動2026年營收成長。
依產品別區分，宏正2月來自IT架構管理解決方案年增10.07%、專業影音產品年增1.36%、USB周邊設備年增6.12%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期成長8.16%、亞洲較去年同期成長4.48%、美洲較去年同期成長47.13%。
累積前2月營收，宏正來自IT架構管理解決方案年增13%、專業影音產品年增1.24%、USB周邊設備年增24%。以銷售區域觀察，歐洲較去年同期增加16.64%、亞洲較去年同期增加10.02%、美洲較去年同期增加15.19%。
