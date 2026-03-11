聽新聞
躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝
伺服板龍頭供應商金像電（2368）10日公布亮眼財報，去年躍居PCB每股獲利王，金像電今年營運續看旺，11日股價也漲停慶祝，早盤攻上898元，上漲81元。
金像電昨日公告去年財報，2025年營收達597.28億元，年成長54%，創高，去年每股稅後純益（EPS）衝上19.47元創高，去年淨利96.06億元，年增 81.9%，同創新高，並擬配息10元，暫居去年度PCB每股獲利王。
依據金像電去年全年財報換算，去年第4季單季淨利約29.3億元，相比去年第3季32.55億元，呈現季減約一成，但較 2024年同期大幅成長約逾158%，另外因股本變化，依據股本股大約50.51億計算，單季每股稅後純益約5.8元，仍為歷年同期最佳。展望未來，金像電提到，看好今年營運可望持續成長，下半年可望優於上半年。
金像電昨也代子公司泰國金像公告董事會決議通過銀行聯貸案泰銖32億元聯合授信案，授信期限自簽約日起算3年，得經貸款行同意續展2年。然經泰國金像同意，主辦行得依參貸情況，於20%範圍內，增減總授信額度；額度之分配，由借款人及主辦銀行視聯合授信結果決定之。
