快訊

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

美啟動337調查！通用汽車控進口汽車零件侵權 台廠陸企遭點名

聽新聞
0:00 / 0:00

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導
金像電廠區外觀。圖／公司提供
金像電廠區外觀。圖／公司提供

伺服板龍頭供應商金像電（2368）10日公布亮眼財報，去年躍居PCB每股獲利王，金像電今年營運續看旺，11日股價也漲停慶祝，早盤攻上898元，上漲81元。

金像電昨日公告去年財報，2025年營收達597.28億元，年成長54%，創高，去年每股稅後純益（EPS）衝上19.47元創高，去年淨利96.06億元，年增 81.9%，同創新高，並擬配息10元，暫居去年度PCB每股獲利王。

依據金像電去年全年財報換算，去年第4季單季淨利約29.3億元，相比去年第3季32.55億元，呈現季減約一成，但較 2024年同期大幅成長約逾158%，另外因股本變化，依據股本股大約50.51億計算，單季每股稅後純益約5.8元，仍為歷年同期最佳。展望未來，金像電提到，看好今年營運可望持續成長，下半年可望優於上半年。

金像電昨也代子公司泰國金像公告董事會決議通過銀行聯貸案泰銖32億元聯合授信案，授信期限自簽約日起算3年，得經貸款行同意續展2年。然經泰國金像同意，主辦行得依參貸情況，於20%範圍內，增減總授信額度；額度之分配，由借款人及主辦銀行視聯合授信結果決定之。

泰國 PCB 財報

延伸閱讀

外資點名 金像電直上漲停

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

崇越財報／去年每股賺逾二股本、EPS 達21.81元 今年營運動能不墜

相關新聞

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

伺服板龍頭供應商金像電（2368）10日公布亮眼財報，去年躍居PCB每股獲利王，金像電今年營運續看旺，11日股價也漲停慶祝，早盤攻上898元，上漲81元。

華碩伺服器維持強勁成長 股價漲停鎖死

華碩（2357）10日舉辦法說會，表示今年AI伺服器仍會維持強勁成長，第1季預計季增50-100%，年增則將會達到4-5倍的成長，成長幅度驚人，今天也因此獲大量買盤湧入，於10點左右股價便強攻漲停，小小震盪過後便亮燈鎖死，漲停價584元，上漲53元，漲幅9.98%。

三星驚爆罷工！記憶體掀漲停潮 宜鼎鎖漲停995元搶當族群「第二千金」

三星恐爆發史上最大規模罷工，引燃記憶體市場搶貨潮！華強北最新報價DDR4顆粒勁揚15%，模組更飆漲30%。台廠南亞科（2408）2月獲利單月抵1年，宜鼎（5289）則憑藉AI與工業電腦需求邁向千元大關，記憶體多頭火力全開。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。