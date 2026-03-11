快訊

華碩伺服器維持強勁成長 股價漲停鎖死

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

華碩（2357）10日舉辦法說會，表示今年AI伺服器仍會維持強勁成長，第1季預計季增50-100%，年增則將會達到4-5倍的成長，成長幅度驚人，今天也因此獲大量買盤湧入，於10點左右股價便強攻漲停，小小震盪過後便亮燈鎖死，漲停價584元，上漲53元，漲幅9.98%。

華碩日前新成立基礎設施方案事業群，以 AI 伺服器為主體。受惠於 NVIDIA GB 系列強勁需求，伺服器營收在去年第四季實現突破性增長，年增率來到 290%。而與國網中心合作建置的 AI 超級電腦「Forerunner 4」已於去年第四季啟用，這是台灣首創全水冷架構，效能達 81 Petaflops，在全球 Top500 排名第 29 名。這印證了華碩在 AI 基礎架構與水冷技術的整合實力，並且華碩將會在GTC大會上展示最新世代技術，特別是與策略夥伴合作的完整水冷、液冷解決方案。

最後華碩表示，在 AI 浪潮中，公司將「All-in on AI」，除了 AI 伺服器持續規模擴張，AI PC 也會隨著產業動能成長，加上未來 Physical AI 的佈局，提供中長期的成長動能。

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

伺服板龍頭供應商金像電（2368）10日公布亮眼財報，去年躍居PCB每股獲利王，金像電今年營運續看旺，11日股價也漲停慶祝，早盤攻上898元，上漲81元。

三星驚爆罷工！記憶體掀漲停潮 宜鼎鎖漲停995元搶當族群「第二千金」

三星恐爆發史上最大規模罷工，引燃記憶體市場搶貨潮！華強北最新報價DDR4顆粒勁揚15%，模組更飆漲30%。台廠南亞科（2408）2月獲利單月抵1年，宜鼎（5289）則憑藉AI與工業電腦需求邁向千元大關，記憶體多頭火力全開。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

