聽新聞
0:00 / 0:00
華碩伺服器維持強勁成長 股價漲停鎖死
華碩（2357）10日舉辦法說會，表示今年AI伺服器仍會維持強勁成長，第1季預計季增50-100%，年增則將會達到4-5倍的成長，成長幅度驚人，今天也因此獲大量買盤湧入，於10點左右股價便強攻漲停，小小震盪過後便亮燈鎖死，漲停價584元，上漲53元，漲幅9.98%。
華碩日前新成立基礎設施方案事業群，以 AI 伺服器為主體。受惠於 NVIDIA GB 系列強勁需求，伺服器營收在去年第四季實現突破性增長，年增率來到 290%。而與國網中心合作建置的 AI 超級電腦「Forerunner 4」已於去年第四季啟用，這是台灣首創全水冷架構，效能達 81 Petaflops，在全球 Top500 排名第 29 名。這印證了華碩在 AI 基礎架構與水冷技術的整合實力，並且華碩將會在GTC大會上展示最新世代技術，特別是與策略夥伴合作的完整水冷、液冷解決方案。
最後華碩表示，在 AI 浪潮中，公司將「All-in on AI」，除了 AI 伺服器持續規模擴張，AI PC 也會隨著產業動能成長，加上未來 Physical AI 的佈局，提供中長期的成長動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。