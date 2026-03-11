華碩伺服器維持強勁成長 股價漲停鎖死

華碩（2357）10日舉辦法說會，表示今年AI伺服器仍會維持強勁成長，第1季預計季增50-100%，年增則將會達到4-5倍的成長，成長幅度驚人，今天也因此獲大量買盤湧入，於10點左右股價便強攻漲停，小小震盪過後便亮燈鎖死，漲停價584元，上漲53元，漲幅9.98%。

華碩日前新成立基礎設施方案事業群，以 AI 伺服器為主體。受惠於 NVIDIA GB 系列強勁需求，伺服器營收在去年第四季實現突破性增長，年增率來到 290%。而與國網中心合作建置的 AI 超級電腦「Forerunner 4」已於去年第四季啟用，這是台灣首創全水冷架構，效能達 81 Petaflops，在全球 Top500 排名第 29 名。這印證了華碩在 AI 基礎架構與水冷技術的整合實力，並且華碩將會在GTC大會上展示最新世代技術，特別是與策略夥伴合作的完整水冷、液冷解決方案。

最後華碩表示，在 AI 浪潮中，公司將「All-in on AI」，除了 AI 伺服器持續規模擴張，AI PC 也會隨著產業動能成長，加上未來 Physical AI 的佈局，提供中長期的成長動能。