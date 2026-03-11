快訊

三星驚爆罷工！記憶體掀漲停潮 宜鼎鎖漲停995元搶當族群「第二千金」

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

三星恐爆發史上最大規模罷工，引燃記憶體市場搶貨潮！華強北最新報價DDR4顆粒勁揚15%，模組更飆漲30%。台廠南亞科（2408）2月獲利單月抵1年，宜鼎（5289）則憑藉AI與工業電腦需求邁向千元大關，記憶體多頭火力全開。

記憶體市場今日迎來一場由「罷工恐慌」與「技術轉型」共同交織的暴漲風暴。受全球記憶體龍頭三星（Samsung）內部勞資糾紛升溫、醞釀史上最大規模罷工影響，供應鏈緊繃神經瞬間斷裂。10日深圳華強北電子市場傳出震撼消息，DDR4報價全面失控，16G DDR4 ett顆粒單日大漲逾15%，而與終端需求最直接掛鉤的UDIMM模組，漲幅更是上看20%至30%。業界分析，模組漲幅凌駕於顆粒之上，顯示這並非單純的投機炒作，而是市場實質需求在景氣回溫下全面引爆。

其中，工業級記憶體大廠宜鼎也成為盤面吸睛焦點之一。受惠於與三星、南亞科及鎧俠等原廠穩固的料源關係，宜鼎在供應短缺之際展現強大韌性。法人看好宜鼎不僅坐收記憶體漲價紅利，其深耕多年的邊緣AI、機器人及無人機領域正式進入收割期。預估2026年宜鼎AI相關專案出貨年增率將突破50%，整體銷售量可望成長40%。

今日宜鼎股價表現極度剽悍，強勢攻上漲停板995元，距離「千金股」僅一步之遙，成為記憶體族群中繼群聯（8299）之後，第二檔挑戰四位數股價的領頭羊。

記憶體族群在宜鼎領軍下，包含旺宏（2337）、南亞科、晶豪科（3006）、廣穎（4973）、品安（8088）在內集體亮燈漲停，多頭氣勢如虹。其中，南亞科2稅後純益達75.84億元，年增高達12.65倍，每股純益2.45元，1個月就賺贏2025年全年的獲利總和，印證了DDR4供應主力在漲價循環下的獲利爆發力。

展望後市，雖然2025年基期偏高，但在AI推論需求助攻與供應端潛在罷工風險下，記憶體報價續創新高已成定局。投資人宜須密切關注三星罷工後續進度，以及地緣政治變數對油價通膨的影響，但在產業基本面翻揚的支撐下，記憶體族群的「有感復甦」仍可望帶旺股價。

相關新聞

躍居 PCB 每股獲利王 金像電今年營運續看旺股價漲停慶祝

伺服板龍頭供應商金像電（2368）10日公布亮眼財報，去年躍居PCB每股獲利王，金像電今年營運續看旺，11日股價也漲停慶祝，早盤攻上898元，上漲81元。

華碩伺服器維持強勁成長 股價漲停鎖死

華碩（2357）10日舉辦法說會，表示今年AI伺服器仍會維持強勁成長，第1季預計季增50-100%，年增則將會達到4-5倍的成長，成長幅度驚人，今天也因此獲大量買盤湧入，於10點左右股價便強攻漲停，小小震盪過後便亮燈鎖死，漲停價584元，上漲53元，漲幅9.98%。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

