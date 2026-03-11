三星驚爆罷工！記憶體掀漲停潮 宜鼎鎖漲停995元搶當族群「第二千金」

三星恐爆發史上最大規模罷工，引燃記憶體市場搶貨潮！華強北最新報價DDR4顆粒勁揚15%，模組更飆漲30%。台廠南亞科（2408）2月獲利單月抵1年，宜鼎（5289）則憑藉AI與工業電腦需求邁向千元大關，記憶體多頭火力全開。

記憶體市場今日迎來一場由「罷工恐慌」與「技術轉型」共同交織的暴漲風暴。受全球記憶體龍頭三星（Samsung）內部勞資糾紛升溫、醞釀史上最大規模罷工影響，供應鏈緊繃神經瞬間斷裂。10日深圳華強北電子市場傳出震撼消息，DDR4報價全面失控，16G DDR4 ett顆粒單日大漲逾15%，而與終端需求最直接掛鉤的UDIMM模組，漲幅更是上看20%至30%。業界分析，模組漲幅凌駕於顆粒之上，顯示這並非單純的投機炒作，而是市場實質需求在景氣回溫下全面引爆。

其中，工業級記憶體大廠宜鼎也成為盤面吸睛焦點之一。受惠於與三星、南亞科及鎧俠等原廠穩固的料源關係，宜鼎在供應短缺之際展現強大韌性。法人看好宜鼎不僅坐收記憶體漲價紅利，其深耕多年的邊緣AI、機器人及無人機領域正式進入收割期。預估2026年宜鼎AI相關專案出貨年增率將突破50%，整體銷售量可望成長40%。

今日宜鼎股價表現極度剽悍，強勢攻上漲停板995元，距離「千金股」僅一步之遙，成為記憶體族群中繼群聯（8299）之後，第二檔挑戰四位數股價的領頭羊。

記憶體族群在宜鼎領軍下，包含旺宏（2337）、南亞科、晶豪科（3006）、廣穎（4973）、品安（8088）在內集體亮燈漲停，多頭氣勢如虹。其中，南亞科2稅後純益達75.84億元，年增高達12.65倍，每股純益2.45元，1個月就賺贏2025年全年的獲利總和，印證了DDR4供應主力在漲價循環下的獲利爆發力。

展望後市，雖然2025年基期偏高，但在AI推論需求助攻與供應端潛在罷工風險下，記憶體報價續創新高已成定局。投資人宜須密切關注三星罷工後續進度，以及地緣政治變數對油價通膨的影響，但在產業基本面翻揚的支撐下，記憶體族群的「有感復甦」仍可望帶旺股價。