外資點名 金像電直上漲停

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

金像電（2368）11日在外資點名調升目標激勵下，開高走高在9點20分左右就亮燈漲停，雖遇賣壓摜開，多頭買盤立即湧進鎖住898元漲停板價。

美系券商表示，儘管2025年第4季獲利受新產能甫開出影響表現，但預期2026年爬坡階段伴隨網通占比提高如800G及諸多ASIC專案如AWS Trainium 3、Google TPU 8、META MTIA等。預期今年第1季毛利率升至34.2%、預估今年AI相關營收比升至七成，去年為四成。

美系券商預估AI專案的平均毛利率為40%-50%，上修2026-2028年每股純益（EPS）至38.2/67.3/83.6元，以2026年第3季至2207年第2季的22xPE評價，同步升目標。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

