外資點名 金像電直上漲停
金像電（2368）11日在外資點名調升目標激勵下，開高走高在9點20分左右就亮燈漲停，雖遇賣壓摜開，多頭買盤立即湧進鎖住898元漲停板價。
美系券商表示，儘管2025年第4季獲利受新產能甫開出影響表現，但預期2026年爬坡階段伴隨網通占比提高如800G及諸多ASIC專案如AWS Trainium 3、Google TPU 8、META MTIA等。預期今年第1季毛利率升至34.2%、預估今年AI相關營收比升至七成，去年為四成。
美系券商預估AI專案的平均毛利率為40%-50%，上修2026-2028年每股純益（EPS）至38.2/67.3/83.6元，以2026年第3季至2207年第2季的22xPE評價，同步升目標。
