快訊

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

幼老共學／日本幼老共學選校首選 爺奶老師在台能行？

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體族群大復活 南亞科漲停領軍攻10日線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

南亞科（2408）11日開盤交易不到20分鐘就亮燈漲停，挾業績連續三個月成長且股價拉回後，帶領華邦電（2344）、群聯（8299）等記憶體族群強攻月線。

群益投顧表示，南亞科2026年營運已正式走出景氣谷底，獲利結構由短期反彈轉為中期成長循環。供給端方面，國際DRAM 大廠持續將 本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，傳統DDR4、LPDDR4 供給長期受限，形成結構性缺貨，使相關產 品價格具下檔支撐。需求端則受惠AI伺服器、邊緣運算等對記憶體搭載量提升的長期趨勢，即便南亞科短期尚未直接切入HBM供應鏈，DDR4、DDR5與LPDDR產品仍可受惠整體DRAM價格上漲。

群益投顧表示，在產能滿載與庫存水位偏低的情況下，南亞科今年營收與獲利成長將以ASP提升為主。雖記憶體產業供需仍偏緊，基本面具支撐，惟現貨價目前處於高檔區間震盪，短期缺乏進一步催化，股價進入技術性修正階段。

DRAM 華邦電 DDR5

延伸閱讀

三星大罷工…記憶體更缺了 群聯、威剛等台廠受惠

威剛 權證瞄準逾三個月

三星要鬧罷工 ！華強北 DDR4 報價又大漲 南亞科、華邦、鈺創成大贏家

美光、海力士噴發助攻！南亞科回神觸漲停 旺宏人氣炸裂卻翻黑

相關新聞

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。