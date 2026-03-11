記憶體族群大復活 南亞科漲停領軍攻10日線

南亞科（2408）11日開盤交易不到20分鐘就亮燈漲停，挾業績連續三個月成長且股價拉回後，帶領華邦電（2344）、群聯（8299）等記憶體族群強攻月線。

群益投顧表示，南亞科2026年營運已正式走出景氣谷底，獲利結構由短期反彈轉為中期成長循環。供給端方面，國際DRAM 大廠持續將 本支出與產能轉向HBM與先進製程DDR5，傳統DDR4、LPDDR4 供給長期受限，形成結構性缺貨，使相關產 品價格具下檔支撐。需求端則受惠AI伺服器、邊緣運算等對記憶體搭載量提升的長期趨勢，即便南亞科短期尚未直接切入HBM供應鏈，DDR4、DDR5與LPDDR產品仍可受惠整體DRAM價格上漲。

群益投顧表示，在產能滿載與庫存水位偏低的情況下，南亞科今年營收與獲利成長將以ASP提升為主。雖記憶體產業供需仍偏緊，基本面具支撐，惟現貨價目前處於高檔區間震盪，短期缺乏進一步催化，股價進入技術性修正階段。