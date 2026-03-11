聽新聞
台積目標價 大摩喊2,288元

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電（2330）持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

大摩大中華區半導體主管詹家鴻在「晶圓代工產業展望」報告指出，由於訂單強勁、產能擴張、營運超效率運轉，上調台積電今年每股純益（EPS）2%至94.3元，明年上調4%至116.94元、2028年上調10%至139.66元。

基於獲利強勁成長，給予台積電「優於大盤」評級，目標價由2,088升至2,288元。日月光投控（3711）則由338元升至368元。

詹家鴻在近期與台積電的設備與化學材料供應商交流時，發現台積電的基礎設施建設，尤其是無塵室擴張速度比預期更積極。

此外，至2027年底，台積電還將新建12座前段晶圓廠及四座先進封裝廠，以因應未來強勁的訂單需求。因此詹家鴻上調台積電明、後年資本支出預估至650億美元（原為590億美元）、700億美元（原為600億美元）。

考量資本支出擴增將轉化為營收增加。詹家鴻同步上調台積電2007年、2008年營收年增率預估，分別由22%提升至25%，以及17%升至20%。

台積電此波擴產潮效率大提升。詹家鴻認為，與五年前相較，部分關鍵效率指標如新建無塵室的建設時間從18個月縮短至15個月，設備搬入時間由八個月縮短至六個月、新製程量產爬坡時間從16個月縮短至12個月。

隨AI半導體需求強勁，詹家鴻上調台積電CoWoS產能預估，今年月產能將提升至12萬片，明年則上修至每月16.5萬片，並看好台積電CoWoS的合作夥伴如日月光投控、及設備供應商萬潤（6187）、家登（3680）等均將受惠。

詹家鴻說，在強勁的輝達Blackwell GPU需求帶動下，觀察到台積電新先製程產能已超負荷運轉，5、4奈米製程去年產能利用率已飆高至120%以上，預期產能過度利用情況將延伸至3奈米與2奈米。

每股純益 產能利用率 日月光投控

