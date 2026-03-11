台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電（2330）昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積電昨天普通股漲40元、收1,850元，市值回升至47.98兆元，扮演加權指數大漲661點的多頭總司令，惟外資持續賣超969張，連九賣；周二ADR早盤平盤間震盪，法人研判應與2月業績較元月大幅滑落，並未有續創新高的驚喜有關。

法人分析，晶圓廠全年無休，台積電2月業績下滑，主要是年節前客戶拉貨高峰已過。由於台積電前二月新台幣營收換算已達成本季美元財測約65%，預期財測應可順利達標，甚至有機會超標。

台積電預估，本季美元營收約346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

法人以台積電財測中間值換算，新台幣計價的2月及3月平均營收將較元月下滑至約3,650億元左右，平均月減10%。以前二月實績扣除財測數字估算，3月業績將較2月回升。

展望後市，台積電董事長魏哲家日前在法說會上指出，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年將又是強勁成長的一年，持續超越產業表現。

輝達執行長黃仁勳先前來台時也表示，輝達需要大量晶圓，未來十年台積電產能可能會成長逾100%，在AI需求熱絡下，台積電營運成長可期。