台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照
台積電董事長魏哲家。聯合報系資料照

台積電（2330）昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

台積電昨天普通股漲40元、收1,850元，市值回升至47.98兆元，扮演加權指數大漲661點的多頭總司令，惟外資持續賣超969張，連九賣；周二ADR早盤平盤間震盪，法人研判應與2月業績較元月大幅滑落，並未有續創新高的驚喜有關。

法人分析，晶圓廠全年無休，台積電2月業績下滑，主要是年節前客戶拉貨高峰已過。由於台積電前二月新台幣營收換算已達成本季美元財測約65%，預期財測應可順利達標，甚至有機會超標。

台積電預估，本季美元營收約346億美元至358億美元、中間值約352億美元，季增約4.4%，毛利率63%至65%，營益率54%至56%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣31.6元。

法人以台積電財測中間值換算，新台幣計價的2月及3月平均營收將較元月下滑至約3,650億元左右，平均月減10%。以前二月實績扣除財測數字估算，3月業績將較2月回升。

展望後市，台積電董事長魏哲家日前在法說會上指出，AI應用帶動半導體產業持續暢旺，台積電2026年將又是強勁成長的一年，持續超越產業表現。

輝達執行長黃仁勳先前來台時也表示，輝達需要大量晶圓，未來十年台積電產能可能會成長逾100%，在AI需求熱絡下，台積電營運成長可期。

新台幣 業績 晶圓廠

相關新聞

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

