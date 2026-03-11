聽新聞
群創去年獲利衰退 擬配息1元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）昨（10）日公布去年第4季轉虧，單季每股淨損0.002元，全年則維持獲利，2025年每股純益0.03元。

展望本季，群創預期，非顯示器領域群季增27%到29%，商用顯示器季增1%至3%，消費性顯示器季減1%至3%。

即便去年每股僅小賺0.03元，群創董事會決議超額配息，擬配發0.5元現金股利，並以資本公積配發0.5元，合計配息1元，將於5月27日舉行股東常會承認及討論配息案。

群創統計，去年第4季毛利率9.08%，季增1.19個百分點，年增6.62個百分點；惟再次陷入虧損，單季稅後淨損1,853.7萬元，不如前一季與前年同期獲利局面，每股淨損0.002元。

群創去年第4季營收以產品應用別區分，電視占27%、車用產品33%、可攜式電腦17%、手機及商用產品19%、桌上型螢幕4%；顯示器領域群及非顯示器領域群營收占比為65%及35%，其中顯示器領域群區分消費性顯示器及商用顯示器營收占比50%及15%。

群創累計2025年毛利率8.23%，年增1.68個百分點；營業淨損41.6億元；營業利益率負1.83%，較前年的負3.66%收斂；稅後純益6.7億元；稅後淨利率0.29%，不如前年的3.11%；歸屬母公司業主稅後純益2.5億元，較前年銳減96.1%，每股純益0.03元。

群創去年獲利大衰退，主因2024年有認列出售南科四廠處分利益的業外挹注，墊高比較基期。

群創董事會同步核准2026年資本預算共計130億元。主要將用於技術提升、效能改善及運作維持。董事會並決議發行限制員工權利新股案，擬以無償配發2,850萬股，以有償認購。

群創昨天並公告今年2月合併營收195.4億元，月減11.7%，年增5.6%；前二月合併營416.8億元，年增12.1%。

現金股利 營收 顯示器

