華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩（2357）昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

華碩共同執行長許先越指出，2026年仍是狀況非常多的一年，除了記憶體漲價問題，還有中東戰爭影響，都需要細心對應。展望2026年首季，華碩預估PC產品營收季減10~15%，年增10~15%；零組件業務季減10~15%，年比則持平；伺服器業務季增50~100%，年增四至五倍。

華碩同步公布2025年財報，品牌營收6,889.36億元，年增26%；稅後純益445.58億元，年增42%，創新高；每股純益60元，賺逾六個股本。華碩董事會通過擬配發現金股利42元，以10日收盤價531元計算，現金殖利率約為7.91%。去年第4季品牌營收1,898.23億元，持平前季，年增34%；稅後純益114.05億元，季增8%，年增596%，每股純益15.4元。

華碩財務長吳長榮指出，去年第4季本業表現及營收超越預期，主要因產品組合優化以及伺服器業務強勢增長。

華碩第4季伺服器業務營收年增290%，華碩更在今年3月1日正式將基礎設施方案事業處擴大為基礎方案事業群（IS BG）。華碩共同執行長胡書賓指出，今年AI伺服器業績目標是年增50%-100%，最新的Vera Rubin伺服器預計今年下半年出貨。

在品牌資產負債表部分，截至2025年第4季，存貨淨額為1,852.71億元，季增20%、年增31%，周轉天數為104天，主要是因應需求備貨，包含關鍵零組件，以及伺服器業務成長所需。