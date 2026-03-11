聽新聞
華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

華碩（2357）昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

華碩共同執行長許先越指出，2026年仍是狀況非常多的一年，除了記憶體漲價問題，還有中東戰爭影響，都需要細心對應。展望2026年首季，華碩預估PC產品營收季減10~15%，年增10~15%；零組件業務季減10~15%，年比則持平；伺服器業務季增50~100%，年增四至五倍。

華碩同步公布2025年財報，品牌營收6,889.36億元，年增26%；稅後純益445.58億元，年增42%，創新高；每股純益60元，賺逾六個股本。華碩董事會通過擬配發現金股利42元，以10日收盤價531元計算，現金殖利率約為7.91%。去年第4季品牌營收1,898.23億元，持平前季，年增34%；稅後純益114.05億元，季增8%，年增596%，每股純益15.4元。

華碩財務長吳長榮指出，去年第4季本業表現及營收超越預期，主要因產品組合優化以及伺服器業務強勢增長。

華碩第4季伺服器業務營收年增290%，華碩更在今年3月1日正式將基礎設施方案事業處擴大為基礎方案事業群（IS BG）。華碩共同執行長胡書賓指出，今年AI伺服器業績目標是年增50%-100%，最新的Vera Rubin伺服器預計今年下半年出貨。

在品牌資產負債表部分，截至2025年第4季，存貨淨額為1,852.71億元，季增20%、年增31%，周轉天數為104天，主要是因應需求備貨，包含關鍵零組件，以及伺服器業務成長所需。

營收 華碩 每股純益

華碩法說會／記憶體缺貨將持續2年 與供應商洽談3-5年的MOU

華碩法說會／伺服器業務「淡季不淡」 預期今年首季年增4-5倍

華碩財報／2025年獲利445億元創新高 賺逾6個股本

廣達2月營收同期最佳 法人：今年營運逐季走揚

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

