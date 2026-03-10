聽新聞
0:00 / 0:00
佳世達財報／2025年每股賺0.64元 擬配發現金股利1元
佳世達（2352）10日董事會通過2025年財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率維持16%以上水準。佳世達2025年合併營收2,079億元，比2024年增加62億元，每股稅後純益（EPS）0.64元，預計配發現金股利1元，股利發放率約156%。
佳世達將於11日舉行線上法人說明會，進一步說明2025年營運結果與今年展望。
受惠醫療等高附加價值新事業布局，2025年營業毛利率達16.8%，連續三年突破16%；因美國關稅變數造成客戶採購決策相對保守，加上匯率波動等因素，影響成長動能，對去年整體獲利表現帶來影響。
佳世達2025年第4季合併營收522億元，營業毛利89億元，營業淨利6.1億元，稅後純益0.4億元，歸屬於母公司淨利0.5億元，EPS為0.03元。
佳世達2025年合併營收2,079億元，營業毛利350億元，營業淨利32億元，稅後純益13.9億元，歸屬於母公司淨利11.4億元，EPS為0.64元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。