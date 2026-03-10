快訊

意見分歧？以軍空襲伊朗油庫 美防長指「非美軍目標」、預告今火力最猛

荷莫茲海峽危機似未解、油價蠢蠢欲動 台指期夜盤震盪加劇

千億遺產給媳婦！向華強嘆兒子「專交豬朋狗友」 不向父母討教成功之道

崇越財報／去年每股賺逾二股本、EPS 達21.81元 今年營運動能不墜

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
崇越科技董事長潘重良。記者尹慧中／攝影
崇越科技董事長潘重良。記者尹慧中／攝影

崇越（5434）10日公告去年財報，2025年合併營收達675.8億元，年增18.6%；營業淨利44.6億元，年增13.1%；母公司業主淨利達41.8億元，年增14.4%。全年每股稅後純益（EPS）更超過二個股本，攀升至21.81元，超越前一年度的19.29元，為股東交出極為亮眼的成績單。

去年優異的營運表現，在第4季以極佳的獲利含金量強勢收尾。崇越科技2025年第4季單季營收達173億元，年增8.7%；營業淨利達10.8億元，年增12.9%；第4季母公司業主淨利更高達12.23億元，年增率飆升32.4%。單季EPS突破6元大關，來到6.36元，年增31.4%，淨利與EPS雙雙締造單季紀錄。

此外崇越受惠先進製程材料需求強勁今日也公布今年2月營收達55.2億元，年增13.9%，締造「最旺二月」的歷史新猷；累計前兩月營收達115.2億元，年增10.9%，表現亮眼。

展望2026年，隨著全球晶圓代工龍頭產能持續向先進製程推進，對於光阻劑、矽晶圓、石英組件等半導體耗材的需求將穩定增長。此外，崇越科技近年積極海外布局，隨供應鏈平台拓展至美國、日本及東南亞市場，加上環保工程與綠能系統規劃的跨域貢獻，今年營運規模將持續擴大，全年有望再創高峰。

晶圓代工 先進製程 崇越科技

相關新聞

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

台股10日出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和9日一樣位居成交量第一名，記憶體的旺宏（2337）和華邦電（2344）也上榜。成交值前十名中，聯亞（3081）、貿聯-KY（3665）擠進前十，華通（2313）也重回榜上。

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

佳世達財報／2025年每股賺0.64元 擬配發現金股利1元

佳世達（2352）10日董事會通過2025年財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率維持16%以上水準。佳世達2025年合併營收2,079億元，比2024年增加62億元，每股稅後純益（EPS）0.64元，預計配發現金股利1元，股利發放率約156%。

華碩法說會／記憶體缺貨將持續2年 與供應商洽談3-5年的MOU

記憶體、CPU缺貨漲價成為今年PC品牌商最大的營運風險，對此華碩（2357）共同執行長許先越10日分析，由於上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年，到2027年底記憶體一定還是缺貨。為此，華碩目前正和上游記憶體供應商洽談3-5年的MOU，希望讓料件價格維持一定水準。

捷敏法說會／功率元件景氣回溫可期 看好AI散熱、工業與車用後市

功率元件封測廠捷敏-KY（6525）10日在法說會上表示，儘管整體市場仍有雜音，但公司對2026年營運維持審慎樂觀看法，除持續推進高附加價值與第三代半導體相關產品外，也看好AI伺服器散熱、工業用與車用等應用將成為後續成長重心，搭配新產品量產與稼動率提升，後市動能仍具支撐。

汎銓財報／2025年每股虧0.71元 擬超額配息1元

汎銓科技股份有限公司（6830）於10日公布2025年全年合併營收達21.79億元，年增10.78％，並創歷年新高記錄；稅後淨損3,667萬元，每股稅後虧損（EPS）0.71元。此外，董事會亦通過2025年股利分配案，隨著近年持續投入的資本支出逐步轉化為實際產能與營運貢獻，考量公司未分配盈餘充沛且財務結構健全，董事會決議以未分配盈餘配發每股1元現金股利，採超額分配方式，配息率達141％，期望在持續擴大營運規模的同時，也將營運成果回饋全體股東共享。

