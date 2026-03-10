聽新聞
0:00 / 0:00
崇越財報／去年每股賺逾二股本、EPS 達21.81元 今年營運動能不墜
崇越（5434）10日公告去年財報，2025年合併營收達675.8億元，年增18.6%；營業淨利44.6億元，年增13.1%；母公司業主淨利達41.8億元，年增14.4%。全年每股稅後純益（EPS）更超過二個股本，攀升至21.81元，超越前一年度的19.29元，為股東交出極為亮眼的成績單。
去年優異的營運表現，在第4季以極佳的獲利含金量強勢收尾。崇越科技2025年第4季單季營收達173億元，年增8.7%；營業淨利達10.8億元，年增12.9%；第4季母公司業主淨利更高達12.23億元，年增率飆升32.4%。單季EPS突破6元大關，來到6.36元，年增31.4%，淨利與EPS雙雙締造單季紀錄。
此外崇越受惠先進製程材料需求強勁今日也公布今年2月營收達55.2億元，年增13.9%，締造「最旺二月」的歷史新猷；累計前兩月營收達115.2億元，年增10.9%，表現亮眼。
展望2026年，隨著全球晶圓代工龍頭產能持續向先進製程推進，對於光阻劑、矽晶圓、石英組件等半導體耗材的需求將穩定增長。此外，崇越科技近年積極海外布局，隨供應鏈平台拓展至美國、日本及東南亞市場，加上環保工程與綠能系統規劃的跨域貢獻，今年營運規模將持續擴大，全年有望再創高峰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。