華碩法說會／記憶體缺貨將持續2年 與供應商洽談3-5年的MOU

記憶體、CPU缺貨漲價成為今年PC品牌商最大的營運風險，對此華碩（2357）共同執行長許先越10日分析，由於上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年，到2027年底記憶體一定還是缺貨。為此，華碩目前正和上游記憶體供應商洽談3-5年的MOU，希望讓料件價格維持一定水準。

華碩10日舉行法說會，針對今年PC產業展望，許先越指出，目前多數研調機構預計今年PC出貨量將下滑10-15%；細分來看，電競持平到小跌，商用預計下滑10%，消費性下跌10-15%，而華碩今年PC設定的目標是優於產業均值。

許先越表示，華碩努力強化供應鏈與庫存管理，提早對於已知漲價的零組件多加備貨，2025年第3季看到記憶體價格會上漲，就向記憶體供應商拉更多的料，但記憶體供應商供應相當吃緊，無法百分百滿足，僅可比正常備料周期再多出數周，華碩只能盡量爭取貨料。

許先越分析，過去華碩跟記憶體廠有很好的互動，有機會在短缺狀況，取得一定程度供應。不過，在AI需求強勁下，由於上游記憶體產能增加沒那麼快，擴產需要時間，「而新產能最快2027年年底才會出來，因此預期記憶體缺貨將持續兩年，到2027年底記憶體一定還是缺貨。」

許先越表示，現階段記憶體價格已漲100%，華碩原有記憶體庫存用完後，將會針對終端產品進行漲價，依據全球各區域、國家的競爭力陸續調整售價，確保獲利能力。

此外，華碩目前正和上游記憶體供應商洽談3-5年的MOU，希望讓料件價格維持一定水準。

華碩財務長吳長榮指出，市場擔憂記憶體價格上漲壓抑PC市場需求及獲利，但華碩在PC領域包含電競及高階產品比重較高，能面對產業逆風。

吳長榮表示，供應鏈管理能力與夥伴關係也是華碩優勢，華碩除了表現強勢的PC與板卡業務外，在AI伺服器顯著成長動能持續下，預計將成為今年主要支撐力量，整體來看，華碩有信心今年營收維持增長態勢，獲利也將交出穩健表現。