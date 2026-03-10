快訊

華碩法說會／記憶體缺貨將持續2年 與供應商洽談3-5年的MOU

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
華碩共同執行長許先越10日分析，由於上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年。路透 路透通訊社
記憶體、CPU缺貨漲價成為今年PC品牌商最大的營運風險，對此華碩（2357）共同執行長許先越10日分析，由於上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年，到2027年底記憶體一定還是缺貨。為此，華碩目前正和上游記憶體供應商洽談3-5年的MOU，希望讓料件價格維持一定水準。

華碩10日舉行法說會，針對今年PC產業展望，許先越指出，目前多數研調機構預計今年PC出貨量將下滑10-15%；細分來看，電競持平到小跌，商用預計下滑10%，消費性下跌10-15%，而華碩今年PC設定的目標是優於產業均值。

許先越表示，華碩努力強化供應鏈與庫存管理，提早對於已知漲價的零組件多加備貨，2025年第3季看到記憶體價格會上漲，就向記憶體供應商拉更多的料，但記憶體供應商供應相當吃緊，無法百分百滿足，僅可比正常備料周期再多出數周，華碩只能盡量爭取貨料。

許先越分析，過去華碩跟記憶體廠有很好的互動，有機會在短缺狀況，取得一定程度供應。不過，在AI需求強勁下，由於上游記憶體產能增加沒那麼快，擴產需要時間，「而新產能最快2027年年底才會出來，因此預期記憶體缺貨將持續兩年，到2027年底記憶體一定還是缺貨。」

許先越表示，現階段記憶體價格已漲100%，華碩原有記憶體庫存用完後，將會針對終端產品進行漲價，依據全球各區域、國家的競爭力陸續調整售價，確保獲利能力。

此外，華碩目前正和上游記憶體供應商洽談3-5年的MOU，希望讓料件價格維持一定水準。

華碩財務長吳長榮指出，市場擔憂記憶體價格上漲壓抑PC市場需求及獲利，但華碩在PC領域包含電競及高階產品比重較高，能面對產業逆風。

吳長榮表示，供應鏈管理能力與夥伴關係也是華碩優勢，華碩除了表現強勢的PC與板卡業務外，在AI伺服器顯著成長動能持續下，預計將成為今年主要支撐力量，整體來看，華碩有信心今年營收維持增長態勢，獲利也將交出穩健表現。

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

台股10日出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和9日一樣位居成交量第一名，記憶體的旺宏（2337）和華邦電（2344）也上榜。成交值前十名中，聯亞（3081）、貿聯-KY（3665）擠進前十，華通（2313）也重回榜上。

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

佳世達財報／2025年每股賺0.64元 擬配發現金股利1元

佳世達（2352）10日董事會通過2025年財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率維持16%以上水準。佳世達2025年合併營收2,079億元，比2024年增加62億元，每股稅後純益（EPS）0.64元，預計配發現金股利1元，股利發放率約156%。

捷敏法說會／功率元件景氣回溫可期 看好AI散熱、工業與車用後市

功率元件封測廠捷敏-KY（6525）10日在法說會上表示，儘管整體市場仍有雜音，但公司對2026年營運維持審慎樂觀看法，除持續推進高附加價值與第三代半導體相關產品外，也看好AI伺服器散熱、工業用與車用等應用將成為後續成長重心，搭配新產品量產與稼動率提升，後市動能仍具支撐。

汎銓財報／2025年每股虧0.71元 擬超額配息1元

汎銓科技股份有限公司（6830）於10日公布2025年全年合併營收達21.79億元，年增10.78％，並創歷年新高記錄；稅後淨損3,667萬元，每股稅後虧損（EPS）0.71元。此外，董事會亦通過2025年股利分配案，隨著近年持續投入的資本支出逐步轉化為實際產能與營運貢獻，考量公司未分配盈餘充沛且財務結構健全，董事會決議以未分配盈餘配發每股1元現金股利，採超額分配方式，配息率達141％，期望在持續擴大營運規模的同時，也將營運成果回饋全體股東共享。

