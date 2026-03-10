中磊公布2025 EPS 4.04元 樂觀看待今年營運 深耕超高速寬頻技術
網通廠中磊今（10）日召開法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，公布2025年每股稅後盈餘（EPS）4.04元，董事會亦通過盈餘分派案，每股擬配發現金股利2.5元。展望今年，中磊表達樂觀；中磊表示，將持續深耕超高速寬頻技術，迎接客戶設備升級潮。
中磊2025年合併營收540億元，全年毛利率達15.7%，累計全年營業利益為16億元，年減45%，歸屬母公司稅後淨利為12億元，2025年合併每股稅後盈餘4.04元。
在單季營運部分，中磊2025年第四季營收為156.8億元，單季毛利率達14%，第四季營業利益3.9億元，營業利益率2.5%，歸屬母公司稅後淨利為2.7億元，第四季每股稅後盈餘為0.9元。
中磊表示，寬頻網路已成為數位經濟的重要基礎建設，全球通訊產業邁入競速新紀元，帶動頻寬升級需求增溫。
中磊本月初甫參展MWC 2026世界行動通訊大會，與全球電信大廠就下世代寬頻技術，進行廣泛交流，並於此次會中展出最新人工智慧（AI）驅動智慧連網科技，包括全系列最新WiFi 8 與光纖產品、完整的端到端固網無線接入（FWA）架構，以及應用於AI邊緣運算（Edge AI）的最新產品，期能協助電信客戶將智慧科技術加速實現於寬頻應用服務。
綜觀中磊全球布局，王煒表示，目前產能配比中，菲律賓占六成，中國大陸占兩成，台灣、墨西哥及印度等約兩成，尤其2026年、2027年墨西哥產能會持續擴大。目前美國還是中磊的重點市場，有超過一半營收來自美國市場。
綜觀今年整體營運，中磊表示，將深耕超高速寬頻技術，迎接客戶設備升級潮，帶動成長動能，此外， 5G FWA、影音串流娛樂與智慧物聯網等新興寬頻應用蓬勃發展，中磊積極拓展新客戶，電信市占率持續成長，預期新產品、新客戶及新市場將發揮效益，有效挹注營收表現。
