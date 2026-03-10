快訊

中磊公布2025 EPS 4.04元 樂觀看待今年營運 深耕超高速寬頻技術

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
網通廠中磊今日召開法說會，由董事長王煒（右）與總經理林斌（左）親自主持。圖／中磊提供
網通廠中磊今日召開法說會，由董事長王煒（右）與總經理林斌（左）親自主持。圖／中磊提供

網通廠中磊今（10）日召開法說會，由董事長王煒與總經理林斌親自主持，公布2025年每股稅後盈餘（EPS）4.04元，董事會亦通過盈餘分派案，每股擬配發現金股利2.5元。展望今年，中磊表達樂觀；中磊表示，將持續深耕超高速寬頻技術，迎接客戶設備升級潮。

中磊2025年合併營收540億元，全年毛利率達15.7%，累計全年營業利益為16億元，年減45%，歸屬母公司稅後淨利為12億元，2025年合併每股稅後盈餘4.04元。

在單季營運部分，中磊2025年第四季營收為156.8億元，單季毛利率達14%，第四季營業利益3.9億元，營業利益率2.5%，歸屬母公司稅後淨利為2.7億元，第四季每股稅後盈餘為0.9元。

中磊表示，寬頻網路已成為數位經濟的重要基礎建設，全球通訊產業邁入競速新紀元，帶動頻寬升級需求增溫。

中磊本月初甫參展MWC 2026世界行動通訊大會，與全球電信大廠就下世代寬頻技術，進行廣泛交流，並於此次會中展出最新人工智慧（AI）驅動智慧連網科技，包括全系列最新WiFi 8 與光纖產品、完整的端到端固網無線接入（FWA）架構，以及應用於AI邊緣運算（Edge AI）的最新產品，期能協助電信客戶將智慧科技術加速實現於寬頻應用服務。

綜觀中磊全球布局，王煒表示，目前產能配比中，菲律賓占六成，中國大陸占兩成，台灣、墨西哥及印度等約兩成，尤其2026年、2027年墨西哥產能會持續擴大。目前美國還是中磊的重點市場，有超過一半營收來自美國市場。

綜觀今年整體營運，中磊表示，將深耕超高速寬頻技術，迎接客戶設備升級潮，帶動成長動能，此外， 5G FWA、影音串流娛樂與智慧物聯網等新興寬頻應用蓬勃發展，中磊積極拓展新客戶，電信市占率持續成長，預期新產品、新客戶及新市場將發揮效益，有效挹注營收表現。

基礎建設 現金股利 人工智慧

相關新聞

群創爆出131萬張成交量 這些利多讓他人氣不墜、外資狂買

台股10日出現反彈，盤中一度大漲1,146.27點，為歷史第三大，但之後賣壓出籠，終場上漲661.45點，收在32,771.87點，漲幅2.05%，成交量縮至7,028.05億元。觀察成交量前十名中，群創（3481）和9日一樣位居成交量第一名，記憶體的旺宏（2337）和華邦電（2344）也上榜。成交值前十名中，聯亞（3081）、貿聯-KY（3665）擠進前十，華通（2313）也重回榜上。

近2個月首家調高外資 大摩1原因上調台積電目標價至2288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，護國神山台積電（2330）由於持續擴張生產能量，因此上調2027、2028年資本支出至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，因此調高目標價至2,288元，為近兩個月來首家調高的外資。

佳世達財報／2025年每股賺0.64元 擬配發現金股利1元

佳世達（2352）10日董事會通過2025年財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率維持16%以上水準。佳世達2025年合併營收2,079億元，比2024年增加62億元，每股稅後純益（EPS）0.64元，預計配發現金股利1元，股利發放率約156%。

華碩法說會／記憶體缺貨將持續2年 與供應商洽談3-5年的MOU

記憶體、CPU缺貨漲價成為今年PC品牌商最大的營運風險，對此華碩（2357）共同執行長許先越10日分析，由於上游記憶體廠產能增加速度慢，新產能最快2027年年底才會出來，預計記憶體缺貨將持續兩年，到2027年底記憶體一定還是缺貨。為此，華碩目前正和上游記憶體供應商洽談3-5年的MOU，希望讓料件價格維持一定水準。

捷敏法說會／功率元件景氣回溫可期 看好AI散熱、工業與車用後市

功率元件封測廠捷敏-KY（6525）10日在法說會上表示，儘管整體市場仍有雜音，但公司對2026年營運維持審慎樂觀看法，除持續推進高附加價值與第三代半導體相關產品外，也看好AI伺服器散熱、工業用與車用等應用將成為後續成長重心，搭配新產品量產與稼動率提升，後市動能仍具支撐。

汎銓財報／2025年每股虧0.71元 擬超額配息1元

汎銓科技股份有限公司（6830）於10日公布2025年全年合併營收達21.79億元，年增10.78％，並創歷年新高記錄；稅後淨損3,667萬元，每股稅後虧損（EPS）0.71元。此外，董事會亦通過2025年股利分配案，隨著近年持續投入的資本支出逐步轉化為實際產能與營運貢獻，考量公司未分配盈餘充沛且財務結構健全，董事會決議以未分配盈餘配發每股1元現金股利，採超額分配方式，配息率達141％，期望在持續擴大營運規模的同時，也將營運成果回饋全體股東共享。

