聯詠去年每股純益26.87元 董事會再拍19.33億元資本支出案

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

驅動IC大廠聯詠（3034）今（10）日董事會通過2025年合併財報，全年合併營收1006.63億元、每股純益26.87元；若以單季來看，第4季每股純益為6.07元。董事會同時拍板115年度資本支出預算案19.33億元，並提高銅鑼科學園區第一期研發運算中心大樓暫估工程總價款，顯示公司在財報出爐同時，也持續加碼中長期研發與營運布局。

聯詠同日也公告取得子公司Novatek International (BVI) Ltd.股權，交易數量為1800萬股、每股1美元，交易總金額1800萬美元。董事會同步處理子公司股權與營運投資事項，顯示公司除本業研發與建設支出外，也持續透過海外子公司架構進行資本配置。

整體而言，聯詠短線仍須觀察記憶體供應吃緊、價格上漲對手機與PC終端需求的影響，但公司先前已預估首季營收約落在222億元至232億元、毛利率約36%至39%，加上今年新品陸續推出，營運並非悲觀看待。隨資本支出與銅鑼研發運算中心投資同步推進，市場也將關注聯詠能否把高階應用、邊緣AI與非驅動IC布局進一步轉化為後續成長動能。

聯詠2025年第4季合併營收228.17億元，季減7.1%、年減9.7%；毛利率38.2%，季增1.9個百分點、年減1.3個百分點；營益率16.9%，季增1.2個百分點、年減2.6個百分點；歸屬母公司業主稅後純益36.89億元，季增1%、年減23.2%，單季每股純益6.07元。

全年方面，聯詠2025年合併營收1006.6億元，年減2.1；毛利率37.7%，年減2.4個百分點；營益率18.1%，年減3.1個百分點；歸屬母公司業主稅後純益163.48億元，年減19.6%，每股純益26.87元。

