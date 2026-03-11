聽新聞
vivo 新機亮相 帶旺台積

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

手機品牌大廠vivo昨（10）日舉辦V70新機登台發表會，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，儘管記憶體漲價確實對成本帶來許多壓力，公司有信心今年台灣市場銷售量年增二成，銷售額則會高於二成。

vivo的V70新機採用台積電（2330）代工的高通驍龍7 Gen 4處理器，隨著vivo看好新機銷售，法人看好同步帶旺台積電。

陳怡婷認為，蘋果進入折疊機市場後，反而會把市場「愈捲愈大」，樂觀看蘋果新機上市後對整體市場帶來的正面效益，而vivo有自己的優勢在，將與產業共同成長。

vivo本次V70以影像美學為核心，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。

台積電 市場 vivo

相關新聞

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

