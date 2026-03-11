vivo 新機亮相 帶旺台積

手機品牌大廠vivo昨（10）日舉辦V70新機登台發表會，vivo台灣區總經理陳怡婷指出，儘管記憶體漲價確實對成本帶來許多壓力，公司有信心今年台灣市場銷售量年增二成，銷售額則會高於二成。

vivo的V70新機採用台積電（2330）代工的高通驍龍7 Gen 4處理器，隨著vivo看好新機銷售，法人看好同步帶旺台積電。

陳怡婷認為，蘋果進入折疊機市場後，反而會把市場「愈捲愈大」，樂觀看蘋果新機上市後對整體市場帶來的正面效益，而vivo有自己的優勢在，將與產業共同成長。

vivo本次V70以影像美學為核心，搭載前後5,000萬畫素蔡司光學鏡頭，並首度採用X系列旗艦級「舞台模式」，即便在瞬息萬變的舞台燈效下，仍能精準捕捉主角神韻與光影。