聽新聞
0:00 / 0:00
LINE Pay 2025年EPS 7.46元 聯強5.08元
台灣最大行動支付業者LINE Pay（7722）昨（10）日公布去年稅後純益5.07億元，年減21.6%，每股純益7.46元，董事會決議去年度配發股利2元，包含現金股利1.5元、股票股利0.5元。
LINE Pay去年第4季營收21.79億元，創單季新高，季增8%，年增23%；推估當季營業利益約9,100萬元，季減47%，年減42%；歸屬母公司淨利9,600萬元，季減47%，年減43%，每股純益約1.4元。
【記者吳凱中／台北報導】聯強（2347）昨（10）日公布2025年財報，全年稅後純益降至84.67億元，年減8.1%，每股純益5.08元。聯強董事會決議，去年度盈餘每股配發現金股利4.2元。
