辛耘2025年EPS 13.82元 中砂9.28元
再生晶圓暨半導體材料廠中砂（1560）昨（10）日公布去年獲利年增逾三成，每股純益9.28元，創新高。另外，半導體材料與設備廠辛耘（3583）也公布去年獲利年增近二成，每股純益13.82元，創新高，並且連兩年賺超過一個股本。
中砂去年歸屬母公司業主淨利13.6億元，年增31.4％，每股純益為9.28元。去年第4季歸屬母公司業主淨利4.79億元，季增46％，年增一倍，每股純益3.26元，改寫單季紀錄。
辛耘去年歸屬母公司業主淨利11.09億元，年增19.7％，每股純益13.82元；其中，去年第4季每股純益4.11元，刷新單季紀錄。
辛耘受惠先進封裝自製設備訂單與再生晶圓擴產，法人看好今年業績有望持續改寫新高，獲利同步可期。
