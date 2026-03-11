聽新聞
和碩、可成2月合併營收月減26%
和碩（4938）昨（10）日公布2月合併營收679.82億元，下探六個月低點，月減26.23%，主要受農曆年假期工作天數較少影響，年減17.58%；前二月合併營收1,601.4億元，年減14.73%，主要受消費性電子及通訊業務下滑影響。
和碩統計，2月筆電出貨40萬至45萬台，較元月的70萬台銳減。和碩將於今（11）日召開法說會，聚焦AI伺服器、特殊應用晶片（ASIC）等業務進展。
法人估，隨著工作天數恢復正常，加上季底拉貨效應，和碩3月營收表現將優於2月。
【記者陳昱翔／台北報導】機殼廠可成（2474）昨（10）日公告2月合併營收10.91億元，月減26.4%，年減21.2%；前二月合併營收25.73億元，年減6.5%。可成指出，上月業績衰退，主因農曆年長假工作天數較少。
展望未來，可成表示，持續推進新業務開發，預期第2季新客戶產品將陸續進入量產階段。即便AI伺服器需求強勁，惟關鍵零組件供應狀況持續吃緊，短期內未見改善跡象，加上記憶體價格上漲引發產品售價調整，可能對終端消費需求帶來一定壓力，整體2026年展望仍宜維持審慎保守。
