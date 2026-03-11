聽新聞
和碩、可成2月合併營收月減26%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

和碩（4938）昨（10）日公布2月合併營收679.82億元，下探六個月低點，月減26.23%，主要受農曆年假期工作天數較少影響，年減17.58%；前二月合併營收1,601.4億元，年減14.73%，主要受消費性電子及通訊業務下滑影響。

和碩統計，2月筆電出貨40萬至45萬台，較元月的70萬台銳減。和碩將於今（11）日召開法說會，聚焦AI伺服器、特殊應用晶片（ASIC）等業務進展。

法人估，隨著工作天數恢復正常，加上季底拉貨效應，和碩3月營收表現將優於2月。

【記者陳昱翔／台北報導】機殼廠可成（2474）昨（10）日公告2月合併營收10.91億元，月減26.4%，年減21.2%；前二月合併營收25.73億元，年減6.5%。可成指出，上月業績衰退，主因農曆年長假工作天數較少。

展望未來，可成表示，持續推進新業務開發，預期第2季新客戶產品將陸續進入量產階段。即便AI伺服器需求強勁，惟關鍵零組件供應狀況持續吃緊，短期內未見改善跡象，加上記憶體價格上漲引發產品售價調整，可能對終端消費需求帶來一定壓力，整體2026年展望仍宜維持審慎保守。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

