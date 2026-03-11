聽新聞
圓展2月營收月增11% 淡季不淡

經濟日報／ 記者劉芳妙 ／台北報導

圓展（3669）2月營收逆勢月增11.4%、達2.07億元，為四年同期新高，年增29%，主要受惠歐洲ODM新專案帶動挹注。

圓展累計前二月營收3.92億元，年增19.6%。法人看好，圓展本季營收有望迎來近年最旺淡季。

圓展日前公布去年稅後純益1.05億元，年減44%，每股純益1.13元，董事會決議擬配發1元現金股利，配發率88%，創新高。

圓展表示，ODM事業去年第3季歐洲新專案量產後，成長動能延續至今年，目前亦積極洽談日本客戶中，加上智聯健康事業布局有成，看好今年兩大事業有望翻倍增長，力拚今年營運優於去年。

圓展去年第4季稅後純益8,000萬元，季增25.2%，年增2.65倍，每股純益0.86元，為六季來最佳，主要受惠ODM新專案量產，加上業外匯兌收益等加持，帶動獲利表現攀全年最高。

