全球筆電觸控IC龍頭義隆（2458）昨（10）日宣布揮軍低軌衛星市場，攜手轉投資達盛電子推出應用於低軌衛星陣列天線的射頻前端晶片，已於去年底完成開發工程樣品，正送樣國內衛星通訊天線廠及通信設備廠測試，為後市增添新柴火。

義隆指出，這次攜手達盛推出的晶片，主要應用於低軌衛星地面收發設備中的陣列天線系統，負責放大收發的衛星訊號，是衛星通訊設備的重要關鍵元件之一。

義隆強調，相較國際競爭對手，達盛具有明顯價格優勢，還可依客戶需求調整晶片規格，提供客製化設計服務，並符合未來多樣化場域需求，包含航太、國防、行動衛星、物聯網及消費性應用等。

義隆表示，達盛低軌衛星相關晶片將形成一系列產品線，在去年底推出二款工程樣品後，今年預計再開發多款新產品，逐步擴大布局。基於達盛所有產品皆在台灣研發及製造，在地緣政治的考量下，使得產品更具備競爭力。

展望未來，義隆認為，上述相關技術除了可應用於低軌衛星通訊外，也可延伸至無人載具平台，或地面5G、6G陣列天線等新世代通訊應用。

義隆與達盛合作，未來將整合相控陣列天線與AI演算法的技術，持續強化在衛星通訊與新世代網路領域的布局。

義隆看好，本季營運將淡季不淡，主要是品牌客戶有短急單挹注，加上部分高單價產品銷量提升，單季營收估落在32億至34億元之間，約季增11.9%至18.9%，毛利率估介於46.5%至49.5%之間。上、下半年業績比重約為45：55。義隆預期今年AI產品營收比重提升到雙位數百分比。