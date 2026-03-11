聽新聞
英業達2025年EPS 2.42元

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導

英業達（2356）昨（10）日公布去年歸屬母公司稅後淨利86.96億元，創新高，每股純益2.42元；為強化海外布局，董事會決議將在美國、墨西哥擴產，預計將投資2.12億美元（約新台幣67.38億元），鎖定生產AI伺服器、車用等相關產品，衝刺營運。

英業達去年合併營收6,911.9億元，年增7％；平均毛利率5.3％，年增0.1個百分點；歸屬母公司稅後淨利86.96億元，年增19.7％，每股純益2.42元。

其中，去年第4季合併營收1,712.93億元，季減3％，年減13％；平均毛利率5.2％，年增0.2個百分點；歸屬母公司稅後淨利20.73億元，季減約24％，年減12.5％，每股純益0.57元。

英業達持續強化北美布局，公司表示，將把美國德州廠房由租轉買，並規劃在墨西哥打造新廠房，預計將再投資2.12億美元。另外，英業達將對北美子公司及泰國子公司分別增資6.1億美元（約新台幣193.89億元）、0.8億美元（約新台幣25.43億元）。

英業達指出，新增投資金額主要是為了AI伺服器、車用及筆電等相關新產能，並強化全球投資分散布局。

法人指出，英業達本次海外擴產，可望持續強化其L10／L11的AI伺服器產能，以及車用新產品產能，今年營運有望超越去年。

英業達預期，2026年資本支出有望上看10億美元，較2025年的5億美元倍增。

英業達看好今年AI伺服器接單，不僅採用GPU架構的雲端客戶訂單動能增加，ASIC伺服器客戶貢獻營收占比更將從去年的四成增加到五成以上。

英業達2月合併營收509.34億元，月減17.6％，年減1.4％；今年前二月合併營收1,127.47億元，年增15.6％，創歷史同期新高。

