日月光合併營收寫最旺2月

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
全球半導體封測龍頭日月光投控10日公布2月合併營收520.97億元，雖因農曆年工作天數較少而月減13.2%，仍是歷年最旺的2月，年增15.9%。（本報系資料庫）
全球半導體封測龍頭日月光投控10日公布2月合併營收520.97億元，雖因農曆年工作天數較少而月減13.2%，仍是歷年最旺的2月，年增15.9%。（本報系資料庫）

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（10）日公布2月合併營收520.97億元，雖因農曆年工作天數較少而月減13.2%，仍是歷年最旺的2月，年增15.9%。

日月光投控表示，2月封裝測試及材料相關營收349.72億元，月減7.1%，年增28%。累計前二月合併營收1,120.85億元，較去年同期成長18.73%，創同期新高。日月光投控今年持續擴充先進封測產能，機器設備將持續增加15億美元投資，當中66%用於先進製程

法人評估，日月光投控2026年設備資本支出將從去年的34億美元擴增至49億美元，若加上廠房、設施和自動化資本支出投資維持去年21億美元水準，總資本支出規模將創歷史新高、達70億美元。

另外，日月光投控主要布局半導體先進封裝oS端（on substrate）與晶圓測試端（CP），繼續推進全製程專案，預期今年先進封測全製程營收目標年成長三倍，到今年底占整體先進封測（LEAP）業務比重達到10%，今年成品測試（FT）占測試業務比重目標至10%。

業界分析，半導體技術發展至今，封裝的角色已發生本質上的改變，在過往的垂直分工架構下，封裝主要負擔電路連接與外部保護，技術附加價值相對有限。然而，當前由於單一晶片的尺寸已接近光罩極限，必須透過小晶片架構，將多個功能單元透過三維空間的堆疊與整合，組合出超越物理上限的運算載體。

外資分析，日月光投控開發的LEAP平台，正是針對異質整合中的熱能散溢管理與高頻訊號衰減問題，提供具備商業規模的解決方案。

隨著台積電CoWoS產能供不應求，更多ASIC客戶轉向日月光投控，下世代AI晶片訂單預計2026年下半年開始貢獻，有利日月光投控業績。

相關新聞

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

