群光2025年EPS 9.05元 發7.2元股息
群光（2385）昨（10）日召開法說會，公布去年稅後淨利65.85億元，年減27%，每股純益9.05元。公司預期，今年影像產品新品齊發，加上強化AI賦能應用，成為營運成長一大引擎；鍵盤受惠LED背光高階筆電鍵盤滲透率提升，全年營收不看淡。
群光昨天同步公布2月營收63.73億元，月減17%，年減12.5%；前二月合併營收140.68億元，年減5%。法人估計，群光今年營收有望重返千億元大關，全年挑戰賺一個股本。群光不回應法人預估的財務數字。
群光並宣布，董事會決議去年度盈餘擬配發每股現金股利7.2元，配發率80%，以昨天收盤價124元計算，殖利率5.8%。
群光去年第4季因整併東莞廠產能，退租茂瑞廠，整合至自有廠房，加上提列資產減損，合計一次性費用約4億餘元，影響每股純益0.46元，加上人民幣升值，匯損約3.8億元，單季稅後純益7.54億元，季減64%，年減68%，每股純益1.04元。
