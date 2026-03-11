金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

金像電目前暫居PCB族群2025年每股獲利王，該公司董事會並通過，去年度盈餘每股擬配發現金股利10元。

以金像電去年全年財報換算，去年第4季單季獲利約29.3億元，季減約一成，但較2024年同期大幅成長約逾158%。另外因股本變化，以股本約50.51億元計算，單季每股純益約5.8元，為同期最佳。

健鼎方面，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利12.7元，發放率約65%，配息金額與配發率同創新高。

健鼎表示，2025年營業毛利189.92億元，年增24.24%；營業利益129.12億元，年增32.7%。其中，去年第4季營業毛利48.34億元；毛利率25.47%，較去年第3季26.76%略低；稅後純益24.71億元，以期末股本52.56億元計算，單季每股純益4.7元，獲利、每股純益皆創同期新高。

展望未來，金像電、健鼎均提到，看好今年營運可望持續成長，力求逐季成長至少到第3季，來自AI應用持續成長，伺服器應用領域仍是關鍵成長引擎，下半年可望優於上半年。