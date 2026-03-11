聽新聞
金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

金像電目前暫居PCB族群2025年每股獲利王，該公司董事會並通過，去年度盈餘每股擬配發現金股利10元。

以金像電去年全年財報換算，去年第4季單季獲利約29.3億元，季減約一成，但較2024年同期大幅成長約逾158%。另外因股本變化，以股本約50.51億元計算，單季每股純益約5.8元，為同期最佳。

健鼎方面，董事會決議去年度盈餘每股配發現金股利12.7元，發放率約65%，配息金額與配發率同創新高。

健鼎表示，2025年營業毛利189.92億元，年增24.24%；營業利益129.12億元，年增32.7%。其中，去年第4季營業毛利48.34億元；毛利率25.47%，較去年第3季26.76%略低；稅後純益24.71億元，以期末股本52.56億元計算，單季每股純益4.7元，獲利、每股純益皆創同期新高。

展望未來，金像電、健鼎均提到，看好今年營運可望持續成長，力求逐季成長至少到第3季，來自AI應用持續成長，伺服器應用領域仍是關鍵成長引擎，下半年可望優於上半年。

現金股利 金像電 每股純益

延伸閱讀

鼎基財報／2025年每股賺5.64元 擬配發每股4.5元現金股利

金像電財報／去年EPS衝上19.47元創高 居PCB每股獲利王

健鼎財報／2025年 EPS 19.45元 配息12.7元、股息配發率65%創高

新普2025年賺逾三股本

相關新聞

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

