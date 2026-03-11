勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

勤誠預計今（11）日召開線上法說會，釋出今年營運展望與產能規劃。勤誠去年受惠AI伺服器需求高漲，帶動全年業績攀向高峰，營運動能強勁。

勤誠昨日董事會同步通過，去年度盈餘擬配發每股現金股利14元，為歷來最高股息，預計5月29日召開股東會，通過去年財報與配息。勤誠昨天股價漲16元、收887元，以昨天收盤價計算，殖利率約1.57%。

勤誠去年第4季營收67.4億元，季增18.9%，年增74.3%；稅後純益10.69億元，季增7.6%，年增110.8%，每股純益8.61元，獲利寫單季新高。去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

隨著AI發展趨勢明確，市場預估，2025年至2030年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）達5.1%，勤誠手握多家雲端服務供應商客戶訂單，今年營運樂觀。

因應需求，勤誠去年斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中步入量產階段。

此外，勤誠日前也追加美國德州子公司投資案，將加碼投資新台幣8億元，累計美國投資金額達20億元。據悉，勤誠已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠將陸續加入生產，今年營運有望再戰新高。

展望未來，勤誠執行長陳亞男日前指出，隨著公司邁向更高成長階段，勤誠已將既有策略系統化，逐步建構多項競爭優勢。同時持續打造穩定且具延續性的領導梯隊，並將AI視為加速核心競爭力形成的重要引擎。