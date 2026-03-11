聽新聞
0:00 / 0:00

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
勤誠董事長陳美琪。勤誠／提供
勤誠董事長陳美琪。勤誠／提供

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

勤誠預計今（11）日召開線上法說會，釋出今年營運展望與產能規劃。勤誠去年受惠AI伺服器需求高漲，帶動全年業績攀向高峰，營運動能強勁。

勤誠昨日董事會同步通過，去年度盈餘擬配發每股現金股利14元，為歷來最高股息，預計5月29日召開股東會，通過去年財報與配息。勤誠昨天股價漲16元、收887元，以昨天收盤價計算，殖利率約1.57%。

勤誠去年第4季營收67.4億元，季增18.9%，年增74.3%；稅後純益10.69億元，季增7.6%，年增110.8%，每股純益8.61元，獲利寫單季新高。去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

隨著AI發展趨勢明確，市場預估，2025年至2030年全球伺服器出貨量年複合成長率（CAGR）達5.1%，勤誠手握多家雲端服務供應商客戶訂單，今年營運樂觀。

因應需求，勤誠去年斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中步入量產階段。

此外，勤誠日前也追加美國德州子公司投資案，將加碼投資新台幣8億元，累計美國投資金額達20億元。據悉，勤誠已接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠將陸續加入生產，今年營運有望再戰新高。

展望未來，勤誠執行長陳亞男日前指出，隨著公司邁向更高成長階段，勤誠已將既有策略系統化，逐步建構多項競爭優勢。同時持續打造穩定且具延續性的領導梯隊，並將AI視為加速核心競爭力形成的重要引擎。

勤誠 美國 現金股利

延伸閱讀

LINEPAY財報／2025年每股賺7.46元 配發現金+股票共2元股利

英業達財報／2025年每股賺2.42元創新高 再斥資2億美元強化北美新產能

至上犀利 2025年 EPS 5.02元

華城2025年 EPS 13.99元

相關新聞

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。