展碁國際財報／2025年 EPS 達4.2元 擬配發現金股利3元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

宏碁（2353）集團旗下通路商展碁國際（6776）公布2025年合併營收293億元，年增14.8%，創下歷史新高，稅後淨利3.46億元，年增3.2%，每股純益EPS）4.2元。此外，展碁10日召開董事會，決議擬配發現金股利每股3元，股息配發率71.4%，以10日收盤價53.5元計算，現金殖利率約達5.61%。

展望未來，展碁表示，受惠於企業加速推動AI應用升級，AI相關產品需求持續暢旺，帶動整體銷售動能提升；同時，軟體訂閱業務維持穩定成長，進一步強化獲利結構，為後續營運增添成長動能。

在商用領域，展碁身為蘋果（Apple）商務合作夥伴，2026年累計前兩個月繳出亮眼成績。其中Mac mini以卓越效能與高度彈性部署優勢，成為推動業績成長的重要引擎。展碁持續整合軟硬體資源，導入 MDM資安管理方案，充分發揮 Mac mini 強大的運算能力，協助企業建構 AI Agent應用，加速流程優化並提升數位轉型競爭力。隨著蘋果春季發表會新品登場，有望帶動新一波換機需求與商用採購，為今年營收表現注入成長動能。

記憶體布局方面，展碁代理產品線涵蓋Samsung、SanDisk、WD、創見及致態，提供更多元且具競爭力的儲存方案。看好今年記憶體漲價趨勢延續，展碁憑藉穩定的供貨實力，營收及獲利表現皆有望進一步提升。

展碁2026年的營運成長動能將聚焦於資訊商用市場。儘管電腦市場面臨價格上揚壓力，展碁仍憑藉多元產品組合與完整解決方案優勢，確保整體業績穩健成長。

