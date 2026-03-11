聽新聞
日電貿攻AI 營收進補

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

被動元件代理商日電貿（3090）昨（10）日舉行法說會，總經理于耀國表示，受惠資料中心、AI運算需求攀升，帶動高容質、高可靠度的高階積層陶瓷電容（MLCC）與鉭質電容等產品獲得多家客戶導入，提升營運表現，已針對AI用之材料提前備貨，持續聚焦AI與高附加價值應用。

于耀國指出，AI產業對被動元件需求持續增加，MLCC和鉭質電容等緊缺，先前鉭質電容漲價約10%至20%，後續是否再漲，要看供需關係以及國際環境等變數。至於美伊衝突對鉭質電容需求是否有影響，于耀國回應，從客戶角度來看戰爭變數影響有限。

針對在AI的布局，于耀國說明，MLCC與鉭質電容等產品因資料中心、AI運算需求攀升，現階段取得多家客戶導入，也因AI使用之產品規格有出現缺貨、交期拉長之情況，公司為因應客戶需求增加，已針對AI用之材料提前部署備貨。

日電貿引述市場訊息，目前高階MLCC訂單詢問量，已經超過日系大廠目前現有產能，部分MLCC產品交期，拉長至14週到16週。

相關新聞

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

