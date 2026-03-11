日電貿攻AI 營收進補

被動元件代理商日電貿（3090）昨（10）日舉行法說會，總經理于耀國表示，受惠資料中心、AI運算需求攀升，帶動高容質、高可靠度的高階積層陶瓷電容（MLCC）與鉭質電容等產品獲得多家客戶導入，提升營運表現，已針對AI用之材料提前備貨，持續聚焦AI與高附加價值應用。

于耀國指出，AI產業對被動元件需求持續增加，MLCC和鉭質電容等緊缺，先前鉭質電容漲價約10%至20%，後續是否再漲，要看供需關係以及國際環境等變數。至於美伊衝突對鉭質電容需求是否有影響，于耀國回應，從客戶角度來看戰爭變數影響有限。

針對在AI的布局，于耀國說明，MLCC與鉭質電容等產品因資料中心、AI運算需求攀升，現階段取得多家客戶導入，也因AI使用之產品規格有出現缺貨、交期拉長之情況，公司為因應客戶需求增加，已針對AI用之材料提前部署備貨。

日電貿引述市場訊息，目前高階MLCC訂單詢問量，已經超過日系大廠目前現有產能，部分MLCC產品交期，拉長至14週到16週。