中磊2025年每股賺4.04元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（10）日召開法人說明會，公布2025年每股純益4.04元，董事會通過每股配2.5元現金股利。董事長王煒表示，全年訂單在手，上半年需要的記憶體已經備好，看好家用客戶終端設備（CPE）升級需求帶動成長最大，下半年有分散式局端接取設備（DAA）效益，記憶體漲價缺貨是全年營運最大變數。

法人看好中磊上半年營收可望優於2025年下半年（303億元）。今年營運可望季季高，全年營收二位數成長，不過記憶體漲價恐使毛利率承壓。

中磊2025年第4季營收為156.8億元，季減6.7%，毛利率14%，略低於上季14.2%；歸屬母公司純益2.7億元，季減8.8%，每股純益為0.9元。累計2025年營收540億元，毛利率15.7 %，低於2024年的17.7%，歸屬母公司純益為12億元，年減47%，每股純益4.04元。

中磊每股擬配發現金股利2.5元，盈餘分配率61.88%。中磊昨日股價77元，換算現金殖利率3.25%。

王煒表示，中磊全球產能近期記憶體缺貨及漲價，王煒表示，上半年所需記憶體已經在手，營運有把握，但部分DDR 5等比較高階產品仍有點緊張，未來關注手機及四大CSP需求，只要手機及CSP需求減緩，網通端缺貨可望舒緩。

近期傳出歐盟計劃排除中國大陸電信級網通供應鏈，王煒坦言，目前沒發生，大陸供應商在歐洲市場仍非常活躍。

台積電2月營收月減20.8%本月回神 法人：Q1財測有望超標

台積電昨（10）日公布2月合併營收失守4,000億元大關，降至3,176.57億元，月減20.8%，仍是歷來最強2月；前二月合併營收7,189.12億元，為同期最佳，年增29.9%。

聯發科2月營收失守400億 兩年低點

聯發科昨（10）日公告2月合併營收跌落400億元之下、降至389.54億元，下探近兩年低點，月減17％，年減15.6％；前二月合併營收859.31億元，年減11.7％。

華碩去年賺六個股本 喊話今年AI伺服器營收倍增

華碩昨（10）日舉行法說會，首季進入傳統淡季，華碩預估PC、零組件業務業績呈現季減趨勢，AI伺服器有望逆勢增長。展望全年，華碩對PC業務目標仍設定優於業界成績，對AI伺服器業務營收年增50-100%深具信心，看好今年業績維持增長，獲利穩健表現。

台積目標價 大摩喊2,288元

摩根士丹利（大摩）證券指出，「護國神山」台積電持續擴張生產能量，因此上調其2027、2028年資本支出預估至650億美元、700億美元，同期間營收年增率也增至25%、20%，進而調高目標價至2,288元，為近二個月來首家調高權王目標價的外資。

勤誠2025年EPS 29.06元 規劃配息14元 歷來最高

伺服器機殼龍頭勤誠（8210）昨（10）日公告去年歸屬母公司淨利35.58億元，創新高，年增75%，每股純益29.06元。

金像電2025年EPS 19.47元 健鼎19.45元

PCB廠金像電（2368）、健鼎昨（10）日公布去年獲利同步創新高，金像電為96.06億元，年增81.9%，每股純益19.47元；健鼎去年大賺102.25億元，年成長38.3%，每股純益19.45元，連七年賺逾一個股本。

