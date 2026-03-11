中磊2025年每股賺4.04元

電信寬頻設備大廠中磊（5388）昨（10）日召開法人說明會，公布2025年每股純益4.04元，董事會通過每股配2.5元現金股利。董事長王煒表示，全年訂單在手，上半年需要的記憶體已經備好，看好家用客戶終端設備（CPE）升級需求帶動成長最大，下半年有分散式局端接取設備（DAA）效益，記憶體漲價缺貨是全年營運最大變數。

法人看好中磊上半年營收可望優於2025年下半年（303億元）。今年營運可望季季高，全年營收二位數成長，不過記憶體漲價恐使毛利率承壓。

中磊2025年第4季營收為156.8億元，季減6.7%，毛利率14%，略低於上季14.2%；歸屬母公司純益2.7億元，季減8.8%，每股純益為0.9元。累計2025年營收540億元，毛利率15.7 %，低於2024年的17.7%，歸屬母公司純益為12億元，年減47%，每股純益4.04元。

中磊每股擬配發現金股利2.5元，盈餘分配率61.88%。中磊昨日股價77元，換算現金殖利率3.25%。

王煒表示，中磊全球產能近期記憶體缺貨及漲價，王煒表示，上半年所需記憶體已經在手，營運有把握，但部分DDR 5等比較高階產品仍有點緊張，未來關注手機及四大CSP需求，只要手機及CSP需求減緩，網通端缺貨可望舒緩。

近期傳出歐盟計劃排除中國大陸電信級網通供應鏈，王煒坦言，目前沒發生，大陸供應商在歐洲市場仍非常活躍。