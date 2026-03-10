史上最強2月！遠傳2月營收、獲利創同期新高 每股純益0.33元

遠傳（4904）受惠多引擎成長挹注，2月營收90.05億元，年增5.1%；稅後純益11.8億元，年增9.9%，每股純益0.33元。單月營收、獲利創同期新高，5G月租型用戶滲透率來到48.1%，為業界第一。

2月雖適逢農曆春節、工作天數較去年減少，但遠傳指出，在多元業務動能同步推進下，營運表現仍持續向上攀升。延續年前換機升級需求，春節期間影音與代收服務熱度攀升，帶動行動通訊、數位生活服務與手機銷售穩健成長；同時，企業資通訊業務加速推進，成為支撐整體營運的重要動能。

遠傳累計前兩月營收186.68億元，年增8.4%，稅後純益24.68億元，年增15.1%，每股純益0.68元。

行動通訊核心業務方面，遠傳表示，2月月租型用戶5G滲透率穩定提升至48.1%，穩居業界第一，月租型用戶流失率降至歷史新低，帶動2月份行動服務營收持續上揚，寫下自2021年3月以來連續60個月正成長的里程碑。個人數位服務表現不俗，春節期間遠傳friDay影音、帳單代收及「遠傳守護網」等業務年成長幅度皆達雙位數。

企業資通訊業務部分，遠傳指出，2月份展現穩健成長動能，多項物聯網與雲端服務專案穩定交付，遠傳憑藉系統整合實力與AI應用經驗，持續深化客戶信任，帶動企業資通訊營收持續成長。

通訊界年度盛事「世界行動通訊大會（MWC 2026）」於西班牙巴塞隆納登場，遠傳表示，總座井琪親率團隊參與，並受邀與微軟、西班牙電信（Telefónica）高層同台對談，交流AI於真實場景重塑網路營運，提升自動化部署與網路韌性的實務經驗，獲得現場熱烈好評。

遠傳更與愛立信宣布簽訂「5G-Advanced加速合作協議」，透過導入高效能、可程式化的網路解決方案，協助遠傳邁向AI原生、5G-Advanced及6G-Ready網路，全面強化網路效能與競爭力。