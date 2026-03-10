電信前兩月獲利王出爐 中華電信、台灣大打成平手
電信每股獲利王近年競爭激烈，繼1月台灣大（3045）拿下每股獲利王後，2月由中華電信（2412）以每股0.45元勝出，拿下單月獲利王。累計前兩月，中華電信及台灣大每股純益都是0.88元，電信累計每股獲利王之爭，目前暫時「打成平手」，後續雙方持續強化營收及獲利表現，電信年度獲利王寶座之爭持續火熱上演。
中華電信2月營收為187.9億元，每股純益0.45元、年增6.9%，營收、獲利均創近十年同期新高；累計前兩月營收392億元、年增7.5%，歸屬母公司業主淨利為67.9億元、年增2.4%，每股純益0.88元。
中華電信指出，資通訊業務成長近20%，IDC及雲端、資通安全與智慧聯網等年增雙位數；大型整合專標案、IDC機房建置及智慧安防與智慧能源等專案年增率超過20%，5G升速客戶數持續增加，固網寬頻300Mbps以上戶數年增12.9%；國際海纜APRICOT完工啟用後，帶動國內及國際電路出租需求同步成長，挹注經常性營收，2月電路出租營收年增8.3%。
台灣大2月營收155.2億元，稅後純益12.4億元，每股純益0.42元；累計前兩月合併營收326.7億元、年增2.1%，稅後純益為26.5億元、年增10%，每股純益0.88元。
台灣大表示，2月來自電信本業、Telco+企業事業與Telco+Tech科技電信事業三大成長引擎，企業用戶電信事業受惠AI相關服務貢獻，營收持續攀升，新科技受惠影音業務持續表現亮眼。獲利方面則因AI超人計劃帶動營運效率持續精進，合併營業利益年增6%。
