崇越營收／2月寫同期高、前二月年增逾一成 去年 EPS 達21.81元
半導體與光電材料整合服務商崇越（5434）科技10日公布最新營運數字，受惠先進製程相關材料需求延續強勁，2月合併營收55.2億元，月減8.1%，年增13.9%，改寫歷年同期新高；累計前兩月營收115.2億元，年增10.9%，延續年初穩健成長動能。
若從去年表現來看，崇越2025年營運再登高峰，全年合併營收675.8億元，年增18.6%；營業淨利44.6億元，年增13.1%；歸屬母公司業主淨利41.8億元，年增14.4%；每股純益21.81元，高於前一年的19.29元，整體獲利表現同步改寫新高。
單看第4季，崇越合併營收173億元，年增8.7%；營業淨利10.8億元，年增12.9%；歸屬母公司業主淨利12.23億元，年增32.4%；單季每股純益6.36元，較前一年同期成長31.4%。在營收維持擴張下，獲利增幅更為明顯，也讓去年全年成績單以高獲利水準作收。
展望2026年，市場持續關注先進製程擴產帶來的材料需求升溫。隨晶圓代工大廠推進更先進節點，光阻劑、矽晶圓及石英組件等半導體關鍵耗材需求可望維持成長。另一方面，崇越近年也持續拓展海外版圖，布局美國、日本及東南亞，並結合環保工程與綠能系統等業務挹注，法人看好今年整體營運規模仍有機會持續放大。
